Попри те, що відморожують кінцівки: командир "Ахіллесу" пояснив, чим морози вигідні росіянам

Погіршення погодних умов дошкуляють російській армії. Зокрема, окупанти зіштовхуються з відмерзанням кінцівок на Запорізькому напрямку. Водночас мороз є вигідним для ворога з огляду на просування по певній місцевості.

Про це 24 Каналу розповів герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що, наприклад, водойми замерзають і росіяни можуть по них рухатись. В таких випадках окупанти мають змогу використовувати не лише живу силу, а й техніку.

Чим морози вигідні росіянам?

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" пояснив, що зараз ворог намагається наблизитись до Запоріжжя, щоб взяти його під вогневий контроль системами реактивного вогню і артилерією. Адже знищити місто, яке є великим промисловим осередком України, за допомогою ракет чи дронів не вдасться.

Однак в короткій перспективі росіянам цього зробити не вдасться. Зараз просування ворога на лінії бойового призупинились, адже Сили оборони ефективно протидіють. Однак свої корективи внесли і морози.

Ті місця, які раніше були непрохідні через водні перешкоди, зараз замерзли. Як наслідок, противник отримав за площею більший сектор для вчинення маневрів, як живою силою, так і мобільною технікою, неброньованою. Тому ворог буде намагатися використовувати погодні умови максимально,

– наголосив він.

Водночас в морозі є як передумова, яка дає можливості для противника, так і є недоліки для росіян – їм важко просуватись при температурі -25 градусів, через такі сильні морози без належного обігріву в окупантів відмерзають кінцівки.

Цікаво! Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф" також розповів, що через сильні морози пересування обох сторін ускладнено, адже неможливо ідентифікувати шляхи, які зараз заметені снігом.

Федоренко додав, що погода, яка є зараз, є найнебезпечнішою на лінії зіткнення. Наприклад, коли була мінусова температура, водні перешкоди замерзали. Коли ж температура піднялась до 0 градусів і трішки вище, утворився туман. В таки умовах українським бійцям досить складно виявляти ворожі групи, але і в таких випадках рівень протидії росіянам налаштований серйозно на всіх відтинках.

Як ще зима на фронті впливає на ворога?