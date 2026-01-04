Стовпчики термометрів опустяться до -17 градусів: коли в Україну прийдуть люті морози

В Україну з 6 січня почне надходити холодне повітря, яке принесе сніг і поступове зниження температури. Протягом наступного тижня температура може сягати 17°C нижче нуля.

Морози та снігопади можуть викликати дискомфорт протягом наступного тижня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли будуть найсильніші морози?

До кінця наступного тижня, зокрема 9 січня, в країні очікується суттєве посилення морозів. Уночі температура може знижуватися до -15…-17 °C, удень – до -7…-12 °C.

Синоптики зазначають, що снігопади охоплять більшість регіонів уже з понеділка. Найвідчутніше похолодання прогнозують у західних, північних та центральних областях. На сході й півдні буде дещо тепліше, хоча температура також залишатиметься нижчою за кліматичну норму.

Через сніг і ожеледицю можливе ускладнення ситуації на дорогах.



Погода в Україні на 9 січня / карта Укргідрометцентра

Якою буде погода на початку тижня?

У Київській області вночі очікується 6 – 11° морозу, вдень – 1 – 6° морозу. У столиці температура вночі становитиме 8 – 10° нижче нуля, вдень – 3 – 5° морозу. На решті території України вночі прогнозують 6 – 11° морозу, а на півночі Лівобережжя місцями до 14° нижче нуля.

Вдень по території України температура коливатиметься в межах 1 – 6° морозу. Водночас на півдні та південному сході вночі можливі показники від 3° тепла до 2° морозу, а вдень – 4 – 9° тепла.

Чи випаде ще більше снігу в Україні?