В Україні вдарять морози: коли буде найхолодніше і де можливий сніг

Різкого зниження температури в Україні протягом найближчих кількох діб не очікується. Але відчутне похолодання може зустріти українців уже наприкінці тижня.

Таку інформацію в ексклюзивному коментарі 24 Каналу повідомив синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Дивіться також Чи можливі морози до -30 градусів цієї зими в Україні: що каже синоптикиня

Якою буде погода найближчим часом?

Іван Семиліт розповів, що за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі 11 грудня температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла, у денні години стовпчики термометрів покажуть від 4 до 9 градусів тепла.

Водночас на сході та північному сході країни, за його словами, протягом доби температура повітря коливатиметься в діапазоні від 0 до 5 градусів тепла. Такі ж показники очікують в Україні та впродовж п'ятниці, 12 грудня.

А ось уже у суботу, тобто 13 грудня, ми очікуємо зниження температури. Тобто протягом доби на північному сході та сході країни це 0…-5 градусів. На решті території від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,

– розповів він.

Але синоптик уточнив, що на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни буде дещо тепліше. У цих регіонах температура повітря очікується від 1 до 6 градусів тепла вночі, та від 4 до 9 градусів тепла у денний час.

Що ще очікувати від погоди?

Також Іван Семиліт пояснив, що невдовзі до України надійде циклон, який зумовлюватиме не лише зниження температури, але й дощ зі снігом, які пройдуть у північних, центральних та східних областях країни.

І разом з цим також змінюватиметься напрямок руху вітру, тобто вітер буде північно-західний, саме 13 грудня, і він буде приносити прохолоднішу повітряну масу, яка буде також зумовлювати ось ці низькі значення температури,

– сказав він.

Коли й де найбільше вдарять морози?

За словами фахівця, вже протягом 14 – 15 грудня температура повітря вночі знизиться і становитиме від 2 до 8 градусів морозу. Вдень температурні показники будуть від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У західних областях і на крайньому півдні країни вночі очікується близько 0 градусів. Протягом дня температура повітря буде в межах від 1 до 6 градусів тепла.

Що прогнозували синоптики на грудень?