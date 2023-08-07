Грамотні удари по двигунах і машинних відділеннях: чому атаки на російські кораблі важливі

Ураження морськими дронами кораблів "Оленегорський горяк" і SIG показали, що Україна має достатньо ресурсів для боротьби із російськими кораблями в Чорному морі. Перед ВМС України відкривається вікно можливостей для подальшого знищення російського флоту.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, Військово-морські сили обрали правильний момент для масштабування атак на кораблі окупантів.

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Чому потрібно масовано атакувати російські кораблі

Україна не може змагатися з Росією в кількості кораблів та підводних човнів. Однак Сили оборони нав’язують Росії свої правила гри й дістають її кораблі навіть у Новоросійську.

Це може бути початком перехоплення ініціативи у Чорному морі. Україна підходить до знищення російського флоту системно, збільшуючи атаки на ворожі кораблі.

Важливо не упустити цей момент, адже ворог також вчиться протидіяти нашим дронам. А поки протиотрути не знайдено, Військово-морські сили України мають вікно можливостей.

Олександр Мусієнко про атаки морських дронів на російські кораблі: дивіться відео

"Більшість атак на російські кораблі є високоточними. Як правило, морські дрони завдають удар або в машинне відділення, або у двигуни корабля. Це найдорожчі його частини, й отже, вони вимагатимуть якнайтривалішого ремонту", – пояснив Мусієнко.

Тому навіть якщо нашим дронам не вдається потопити корабель, виведення його з ладу також є успіхом.

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