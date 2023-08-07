Грамотні удари по двигунах і машинних відділеннях: чому атаки на російські кораблі важливі
Ураження морськими дронами кораблів "Оленегорський горяк" і SIG показали, що Україна має достатньо ресурсів для боротьби із російськими кораблями в Чорному морі. Перед ВМС України відкривається вікно можливостей для подальшого знищення російського флоту.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, Військово-морські сили обрали правильний момент для масштабування атак на кораблі окупантів.
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Чому потрібно масовано атакувати російські кораблі
Україна не може змагатися з Росією в кількості кораблів та підводних човнів. Однак Сили оборони нав’язують Росії свої правила гри й дістають її кораблі навіть у Новоросійську.
Це може бути початком перехоплення ініціативи у Чорному морі. Україна підходить до знищення російського флоту системно, збільшуючи атаки на ворожі кораблі.
Важливо не упустити цей момент, адже ворог також вчиться протидіяти нашим дронам. А поки протиотрути не знайдено, Військово-морські сили України мають вікно можливостей.
Олександр Мусієнко про атаки морських дронів на російські кораблі: дивіться відео
"Більшість атак на російські кораблі є високоточними. Як правило, морські дрони завдають удар або в машинне відділення, або у двигуни корабля. Це найдорожчі його частини, й отже, вони вимагатимуть якнайтривалішого ремонту", – пояснив Мусієнко.
Тому навіть якщо нашим дронам не вдається потопити корабель, виведення його з ладу також є успіхом.
Чому західні партнери не проти
Партнери не критикують Україну за її атаки на російські кораблі тому, що маємо юридичне обґрунтування на застосування морських дронів. До того ж більшість їхніх операцій відбувається в територіальних водах Криму.
"Тож ми можемо атакувати будь-який об’єкт, який незаконно перебуває на нашій території", – впевнений військовий експерт.
Навряд чи російські нафтові танкери є пріоритетними цілями для українських атак. Адже головне задання ВМС – максимально послабити чорноморський флот Росії. І воно не суперечить інтересам наших партнерів.
Які цілі вдалося уразити ВМС
- Зранку 4 серпня ВМС та СБУ атакували десантний корабель "Оленегорський горняк", на якому перебувало близько 100 російський військових. Корабель отримав серйозні пошкодження і, скоріш за все, більше не братиме участь у війні.
- Наступного дня стало відомо, що поблизу Керчі після дронової атаки зайнявся російський нафтовий танкер SIG. Росія активно використовувала його для переправляння палива своїм військовим.
- Перед цими двома атаками Україна тривалий час тестувала свої дрони на російських кораблях, починаючи з осені 2022, коли ВМС вдалося пошкодити у Севастопольській бухті фрегат "Адмірал Макаров". Одним із фінальних акордів цього тестування стало ураження корабля "Іван Хурс" поблизу берегів Туреччини.