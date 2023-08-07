Грамотные удары по двигателям и машинным отделениям: почему атаки на российские корабли важны
Поражение морскими дронами кораблей "Оленегорский горяк" и SIG показали, что у Украины достаточно ресурсов для борьбы с российскими судами в Черном море. Перед ВМС открывается окно возможностей для дальнейшего уничтожения российского флота.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, Военно-морские силы избрали правильный момент для масштабирования атак на корабли оккупантов.
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Почему нужно массированно атаковать российские корабли
Украина не может соревноваться с Россией в количестве кораблей и подлодок. Однако Силы обороны навязывают России свои правила игры и достают ее корабли даже в Новороссийске.
Это может являться началом перехвата инициативы в Черном море. Украина подходит к уничтожению российского флота системно, увеличивая атаки на вражеские корабли.
Важно не упустить этот момент, ведь враг также учится противодействовать нашим дронам. А пока противоядие не найдено, Военно-морские силы Украины имеют окно возможностей.
Александр Мусиенко об атаках морских дронов на российские корабли: смотрите видео
"Большинство атак на российские корабли высокоточны. Как правило, морские дроны наносят удар либо в машинное отделение, либо в двигатели корабля. Это самые дорогие его части, и следовательно, они потребуют продолжительного ремонта", – пояснил Мусиенко.
Поэтому даже если нашим дронам не удается потопить корабль, вывод его из строя также является успехом.
Почему западные партнеры не против
Партнеры не критикуют Украину за ее атаки на российские корабли потому, что имеем юридическое обоснование применения морских дронов. К тому же, большинство подобных операций происходит в территориальных водах Крыма.
"Поэтому мы можем атаковать любой объект, незаконно находящийся на нашей территории", – уверен военный эксперт.
Вряд ли российские нефтяные танкеры являются приоритетными целями для украинских атак. Ведь главная задача ВМС – максимально ослабить черноморский флот России. И она не противоречит интересам украинских партнеров.
Какие цели удалось поразить ВМС
- Утром 4 августа ВМС и СБУ атаковали десантный корабль "Оленегорский горняк", на котором находилось около 100 русских военных. Корабль получил серьезные повреждения и, скорее всего, больше не будет участвовать в войне.
- На следующий день стало известно, что вблизи Керчи после дроновой атаки загорелся русский нефтяной танкер SIG. Россия активно использовала его для переправки топлива своим военным.
- Перед этими двумя атаками Украина долгое время тестировала свои дроны на российских кораблях, начиная с осени 2022 года, когда ВМС удалось повредить в Севастопольской бухте фрегат "Адмирал Макаров". Одним из финальных аккордов этого тестирования стало поражение корабля "Иван Хурс" у берегов Турции.