Грамотные удары по двигателям и машинным отделениям: почему атаки на российские корабли важны

Поражение морскими дронами кораблей "Оленегорский горяк" и SIG показали, что у Украины достаточно ресурсов для борьбы с российскими судами в Черном море. Перед ВМС открывается окно возможностей для дальнейшего уничтожения российского флота.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, Военно-морские силы избрали правильный момент для масштабирования атак на корабли оккупантов.

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Почему нужно массированно атаковать российские корабли

Украина не может соревноваться с Россией в количестве кораблей и подлодок. Однако Силы обороны навязывают России свои правила игры и достают ее корабли даже в Новороссийске.

Это может являться началом перехвата инициативы в Черном море. Украина подходит к уничтожению российского флота системно, увеличивая атаки на вражеские корабли.

Важно не упустить этот момент, ведь враг также учится противодействовать нашим дронам. А пока противоядие не найдено, Военно-морские силы Украины имеют окно возможностей.

Александр Мусиенко об атаках морских дронов на российские корабли: смотрите видео

"Большинство атак на российские корабли высокоточны. Как правило, морские дроны наносят удар либо в машинное отделение, либо в двигатели корабля. Это самые дорогие его части, и следовательно, они потребуют продолжительного ремонта", – пояснил Мусиенко.

Поэтому даже если нашим дронам не удается потопить корабль, вывод его из строя также является успехом.

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