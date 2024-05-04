У Москві невідомий розстріляв двох чоловіків посеред вулиці і втік

У російській столиці ця ніч не минулася без "пригод". Там на вулиці сталася стрілянина.

Як повідомляють росЗМІ, невідомий відкрив вогонь біля будинку на Коровинському шосе і поранив двох людей.

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Постріляв і втік

Зазначається, що між трьома чоловіками стався конфлікт. Один із них розстріляв двох своїх опонентів.

Постраждалих забрали на швидкій до лікарні. А нападник тим часом втік.

По всьому районі правоохоронці розшукували стрілка. Посилені наряди московської поліції перевіряли двори на Ангарській та Талдомській вулицях – саме там чоловіка востаннє "помітили" камери.

Попередньо, зловмисник має бороду, одягнений в усе чорне і може бути озброєний. Припускають, що постріли невідомий здійснив із травматичного пістолета.

Згодом стало відомо, що стрільця затримали після двох годин пошуків. Кажуть, що його виявили у дворі одного з будинків неподалік місця злочину.

Наразі чоловіка везуть у відділення поліції для допиту та встановлення всіх обставин події.

Також повідомляється, що в одного із постраждалих поранена кисть руки. Від госпіталізації він відмовився.

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