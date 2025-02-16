Росія "виловлює" американців: у Москві затримали громадянина США через мармелад з канабісом

Країна-агресорка показала, як відбувалося затримання громадянина США у московському аеропорту Внуково. Проти американця порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотиків.

7 лютого російські митники затримали 28-річного громадянина США, що прибув зі Стамбула. У багажі іноземця знайшли цукерки, одним зі складників яких були похідні коноплі. За словами американця, вони "були прописані йому лікарем", передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Мармелад із каннабіноїдами

15 лютого російські ЗМІ опублікували зображення затриманого американця, якого звати Калеб Вейн Баєрс. Відомо, що проти чоловіка вже порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів у значному розмірі. Американцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі зі штрафом близько 7 тисяч доларів США.

Показово, що це сталося на тлі звільнення іншого американського громадянина, засудженого у Росії за цією ж самою статею. Йдеться про американського викладача Марка Фогеля. Саме по нього 11 лютого до Москви приїздив спецпосланець Трампа Стів Віткофф . Сам президент США назвав повернення Фогеля "початком відносин", які "покладуть край війні Росії проти України".

Нагадаємо, що Фогеля затримали в аеропорту Шереметьєво у серпні 2021 року. У багажі викладача знайшли 17 грамів медичної марихуани. У США йому прописали її як засіб проти хронічного болю. У червні 2022 Фогель був визнаний винним у торгівлі наркотиками і засуджений до 14 років.

Зазначимо, що Фогеля обміняли на засудженого у США за відмивання 4-х мільярдів доларів російського кіберзлочинця Олександра Вінника.