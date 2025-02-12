Росія отримала назад свого громадянина Олександра Винника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post, який отримав підтвердження від Білого дому.

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Кого обміняли на Фогеля

США погодилися повернути російського кіберзлочинця Олександра Винника в обмін на звільненого американського шкільного вчителя Марка Фогеля. Винника заарештували в Греції у 2017 році, згодом екстрадували до США.

Там він у травні 2024 року визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Зауважимо, що ще з 2023 року Винник і його адвокати відкрито заявляли про свою зацікавленість у потенційному обміні ув'язненими.

Ще раніше повідомляли, що Винник керував криптовалютною біржею BTC-e, як визнало слідство, він відмив 4 мільярди доларів США, отриманих внаслідок атак програм-вимагачів, крадіжки особистих даних, груп наркоторгівлі та іншої злочинної діяльності.

Нагадаємо, після звільнення Фогеля Трамп сказав, що Росія поводилася "дуже добре" й так можна буде покласти край війні в Україні. Радник з питань національної безпеки Майк Волц додав, що цей обмін демонструє "добру волю росіян"