"Мнє так удобна": у Херсоні чиновниця відмовилась говорити з жінкою українською мовою
Джерело:Ольга Цілинко
Попри те що уже майже 500 днів триває широкомасштабна російсько-українська війна, для багатьох "мовне питання" є "відкритим". Власне, у Херсоні держпосадовиця відмовилася говорити українською та вступила через це в перепалку з відвідувачкою.
У вівторок, 4 липня, жителька Херсона Ольга Цілинко поділилася історією спілкування з працівницею місцевого Центру надання адміністративних послуг. Жінка постраждала внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, тому й потребувала консультування у держустанови.
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Мовний скандал у Херсоні
За словами цієї пані, він 07:00 того дня вона була в Корабельному районі міста та чекала на прийом у чиновників. Спершу з нею поспілкувався ввічливий службовець, що приїхав з Дніпра на допомогу місцевій владі, так би мовити, "на підсилення".
І все було б чудово, якби мені не треба було зареєструватися у представників ЦНАПу, які ведуть прийом у величезному кабінеті. Ну, я і пішла...
Потім вона відтворила діалог, що відбувся між нею та працівницею цього Центру. З уст чиновниці можна було почути такі фрази, за словами Ольги:
- "Патамушта мне так удобно (говорити російською – 24 Канал). И никто меня не заставит говорить на украинской мове";
- "Переулок Насквозной?" – на що жителька Херсона відповіла: "Який? Наскрізний!" – тоді чиновниця випалила: "Какая разница. На русском Сквозной";
- "Нет такого закона, который меня заставит говорить на украинской";
- "У меня плохой украинский. Я говорю на суржике. Я закончила русскую школу".
Варто сказати, що ця чиновниця вирішила маніпулювати у вкрай цинічний спосіб. Вона згадала про військових, що говорять російською мовою та воюють у Бахмуті. Окрім того, ця посадовиця, м'яко кажучи, помилилася, коли сказала, що "немає такого закону, який би змусив її говорити українською".Власне
Ольга пообіцяла цій посадовиці прославити її на весь світ, що вона уже зробила. Окрім того, жителька Херсона запевнила, що напризволяще не залишить цю справу.
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Зазначимо наостанок, що не так давно поліція взялася за кафе, у якому співали пісня росіянина та путінста Григорія Лєпса. Правоохоронці оформили протокол на цей заклад, однак не за музику ворожою мовою, а за фактом порушення рестораном порядку проведення розрахунків.