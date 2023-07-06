"Мнє так удобна": у Херсоні чиновниця відмовилась говорити з жінкою українською мовою

Попри те що уже майже 500 днів триває широкомасштабна російсько-українська війна, для багатьох "мовне питання" є "відкритим". Власне, у Херсоні держпосадовиця відмовилася говорити українською та вступила через це в перепалку з відвідувачкою.

У вівторок, 4 липня, жителька Херсона Ольга Цілинко поділилася історією спілкування з працівницею місцевого Центру надання адміністративних послуг. Жінка постраждала внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, тому й потребувала консультування у держустанови.

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Мовний скандал у Херсоні

За словами цієї пані, він 07:00 того дня вона була в Корабельному районі міста та чекала на прийом у чиновників. Спершу з нею поспілкувався ввічливий службовець, що приїхав з Дніпра на допомогу місцевій владі, так би мовити, "на підсилення".

І все було б чудово, якби мені не треба було зареєструватися у представників ЦНАПу, які ведуть прийом у величезному кабінеті. Ну, я і пішла...

Потім вона відтворила діалог, що відбувся між нею та працівницею цього Центру. З уст чиновниці можна було почути такі фрази, за словами Ольги:

"Патамушта мне так удобно (говорити російською – 24 Канал). И никто меня не заставит говорить на украинской мове";

"Переулок Насквозной?" – на що жителька Херсона відповіла: "Який? Наскрізний!" – тоді чиновниця випалила: "Какая разница. На русском Сквозной";

"Нет такого закона, который меня заставит говорить на украинской";

"У меня плохой украинский. Я говорю на суржике. Я закончила русскую школу".

Варто сказати, що ця чиновниця вирішила маніпулювати у вкрай цинічний спосіб. Вона згадала про військових, що говорять російською мовою та воюють у Бахмуті. Окрім того, ця посадовиця, м'яко кажучи, помилилася, коли сказала, що "немає такого закону, який би змусив її говорити українською".

, у законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у статті 9 третього розділу чітко вказано, що: "Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані", – зокрема, державні службовці.

Ольга пообіцяла цій посадовиці прославити її на весь світ, що вона уже зробила. Окрім того, жителька Херсона запевнила, що напризволяще не залишить цю справу.

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Зазначимо наостанок, що не так давно поліція взялася за кафе, у якому співали пісня росіянина та путінста Григорія Лєпса. Правоохоронці оформили протокол на цей заклад, однак не за музику ворожою мовою, а за фактом порушення рестораном порядку проведення розрахунків.