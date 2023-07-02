Мережею почало активно поширюватись відео, на якому чути розмову між українським військовим та адміністрацією ресторану "Барбарис" у Кременчуці Полтавської області. Власне, чоловіка не хотіли обслуговувати через те, що він був у військовій формі.

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Разом з тим 24 Канал вирішив сконтактувати з цим рестораном. Адміністрація закладу погодилась дати коментар щодо цього скандалу.

Як розгорівся скандал

Зазначимо, що військовий хотів просто-таки випити кави, та перш ніж все-таки його пустили до ресторану, змушений був пояснювати це персоналу "Барбарису".

Є такий закон в Україні, що військовослужбовець не може зайти випити кави в закладі?

– запитував захисник в адміністраторів.

На це йому відповідали: "Ми можемо вас впустити, але не у формі. Те, що ви військовий, це дуже добре, але в наш заклад у військовій формі не можна".

Однак боєць згодом констатував, що йому все-таки дозволили зайти в ресторан, але попередили, що будуть слідкувати за тим, аби він не пив алкоголь: "У висновку мене пустили. Але сам факт – чому так відбувається? Це дуже-дуже неприємно".

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Як це коментували в "Барбарисі"

Адміністраторка ресторану попросила вибачення за цей інцидент, хоча й зауважила, що не була в той день на зміні. За її словами, таке більше не повториться. Варто сказати, що говорила вона російською мовою.

Особисто від себе я можу попросити вибачення та попросити вибачення від нашого закладу, що сталася така ситуація. Такого більше не повториться. Урешті-решт військового ми все-таки впустили, але попередили, аби він не пив алкогольні напої,

– сказала представниця "Барбарису".

На запитання, як заклад буде вчиняти з негативними відгуками, що зараз в мережі пишуть люди через цей скандал, вона відповіла, що також "Барбарис" планує попросити вибачення в тих людей, яких це зачепило й обурило.

Зверніть увагу! У "Барбарисі" нам сказали, що якби військовий не був у формі, йому б могли продати алкоголь, якби він, звісно, захотів його придбати. Журналісти 24 Каналу сконтактували з Полтавською ОВА, аби це уточнити. Власне, у військовій адміністрації нам підтвердили, що, справді, обмеження щодо продажу алкоголю поширюється лише на людей у військовій формі, а не на безпосередньо військових, оскільки "всіх перевірити не можна".

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