В сети начало активно распространяться видео, на котором слышен разговор между украинским военным и администрацией ресторана "Барбарис" в Кременчуге Полтавской области. Собственно, мужчину не хотели обслуживать потому, что он был в военной форме.

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Вместе с тем 24 Канал решил связаться с этим рестораном. Администрация заведения согласилась дать комментарий по поводу этого скандала.

Как разгорелся скандал

Отметим, что военный хотел просто выпить кофе, но прежде чем все-таки его пустили в ресторан, вынужден был объяснять это персоналу "Барбарису".

Есть ли такой закон в Украине, что военнослужащий не может зайти выпить кофе в заведении?

– спрашивал защитник у администраторов.

На это ему отвечали: "Мы можем вас пропустить, но не в форме. То, что вы военный, это очень хорошо, но в наше заведение в военной форме нельзя".

Однако боец впоследствии констатировал, что ему все-таки разрешили зайти в ресторан, но предупредили, что будут следить за тем, чтобы он не пил алкоголь: "В выводе меня пустили. Но сам факт – почему так происходит? Это очень неприятно".

Воина в Кременчуге не хотели пускать в ресторан: смотрите видео из местных телеграм-каналов

Как это комментировали в "Барбарисе"

Администратор ресторана извинилась за этот инцидент, хотя и заметила, что не была в тот день на смене. По ее словам, такое больше не повторится. Следует сказать, что говорила она на русском языке.

Лично от себя я могу попросить прощения и извиниться от нашего заведения, что произошла такая ситуация. Такого больше не повторится. В конце концов военного мы все-таки пропустили, но предупредили, чтобы он не пил алкогольные напитки,

– сказала представительница "Барбариса".

На вопрос, как заведение будет поступать с негативными отзывами, что сейчас в сети пишут люди из-за этого скандала, она ответила, что также "Барбарис" планирует извиниться перед теми людьми, которых это задело и возмутило.

Обратите внимание! В "Барбарисе" нам сказали, что если бы военный не был в форме, ему могли бы продать алкоголь, если бы он, конечно, захотел его приобрести. Журналисты 24 Канала сконтактировали с Полтавской ОВА, чтобы это уточнить. Собственно, в военной администрации нам подтвердили, что действительно ограничение по продаже алкоголя распространяется только на людей в военной форме, а не на непосредственно военных, поскольку "всех проверить нельзя".

Вспомним напоследок, что недавно верующие УПЦ Московского патриархата устроили позорную акцию возле храма, где прощались с украинским Героем, погибшим на войне. То есть они крича под церковью: "Позор!"