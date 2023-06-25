Чтобы показать, как сильно они "не хотят ПЦУ", поклонники УПЦ МП решили толпой покричать "Позор". Покричать после панихиды за погибшим Героем Украины, отдавшим жизнь за свободу каждого из нас, вслед его родственникам и собратьям. Более того, горланили они в день траура по погибшему защитнику, пишет 24 Канал.

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"Отстаивали" русскую церковь в день траура

Заметим, что у ворот храма собралась целая толпа. И о "позоре" люди в ней кричали не священнослужителям ПЦУ, а именно военным, выходившим из храма после прощания с погибшим в бою воином.

Лишь когда близкие и родные погибшего прошли мимо, толпа начала кричать "Мы не хотим ПЦУ", словно объясняя таким образом причину акции.

Это возмутительное поведение снял и выложил в сеть блоггер, участник боевых действий Александр "Гром" Грамарчук. Действия сторонников УПЦ МП он назвал "каким-то сюром".

Это какой-то сюр… В Красилове (Хмельницкая область) прихожане РПЦ кричали "позор!" военным и родственникам погибшего Героя, выходившим из храма после панихиды по погибшему, проводимой ПЦУ,

– написал Александр "Гром" Грамарчук.

Позорное поведение прихожан: видео

В Красилове (Хмельницкая область) поклонники русской церкви кричали позор военным и родственникам погибшего воина, которые выходили из храма после панихиды за погибшим, проводимой ПЦУ. Вы что там, страх потеряли совсем?

– отреагировал Игорь Лаченков.

На такое возмутительное поведение прихожан УПЦ МП отреагировали и в приходском совете Свято-Воскресенского храма. Там предположили, что такие "отчаянные" борцы за свою церковь, очевидно, очень хотят "русского мира", "поскольку об их подвигах и достижениях пишут в московских СМИ".

Оказывается, московиты еще ближе, чем мы думали… они ходят по нашим улицам и действуют путинскими методами. Они кричат "Позор" вслед тем, кто защищает их мир и покой, они называют наших погибших Воинов-защитников – "псевдо Героями, которые служат сатанистам", они кричат, что не хотят ПЦУ,

– отметил председатель приходского совета.

Он призвал никому не дать "оккупировать наши души" и 25 июня пригласил в храм "на совместную молитву за украинских воинов и мир и покой на украинской земле".

Провожали в последний путь солдата пулеметного взвода

Как отметили на фейсбук-странице города Красилов, в пятницу состоялось прощание с солдатом пулеметного взвода стрелковой роты Иваном Кушнируком, погибшим в Донецкой области.

Он встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения – сначала вступил в ряды ТРО, а затем отправился на Восток. 5 июня, во время наступательных действий в районе населенного пункта Северное Донецкой области, защитник пропал без вести, а затем выяснилось, что он погиб.

У погибшего защитника осталась мама, сестра и брат, а также дочь. И именно им поклонники московской церкви кричали "Позор".