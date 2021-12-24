У МОЗ допустили посилення карантину через Омікрон і назвали терміни

Головний санітарний лікар заявив, що попередньо відомо, – Омікрон майже вдвічі більш інфекційний, ніж штам Дельта, тож подвоєння кількості випадків становить у середньому від 1,5 до 3 днів. За думку Ігоря Кузіна, в Україні можуть посилити карантин.

Проте це можливо у випадку активного поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Інформацію лікар розповів під час інтерв'ю.

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Ігор Кузін розповів про ймовірне посилення карантину через Омікрон

Головний санітарний лікар розповів, що наразі важко спрогнозувати, як саме Омікрон себе поводитиме.

Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і скоріш за все – відповідні коригування можуть бути внесені й до нашого адаптивного карантину стосовно посилення маскового режиму, стосовно обробки рук,

– розповів Кузін.

Він також пояснив, що наразі важко робити прогноз по поширенню Омікрону. Саме тому поки що основний фокус зводиться до виявлення нових випадків Омікрону і до максимального їх обстеження.

Однак Кузін пояснив, що перегляд можливий наприкінці січня, коли точно матимуть обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму.

Коротко про штам коронавірусу Омікрон

Омікрон виявили у листопаді 2021 року. Він виник у Південній Африці. З того часу поширився у 110 країнах світу.

В Україні перший випадок Омікрону зафіксували 18 грудня. 21 грудня хворий вже одужав. Відомо, що людина, яка захворіла, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Саме там вона мала контакт з хворими на COVID-19.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі розповів, що Омікрон заразніший за інші варіанти вірусу, але менш небезпечний.

Проте, згідно з дослідженнями, штам коронавірусу Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, у порівнянні з варіантом Дельта.

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