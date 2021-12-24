В Минздраве допустили усиление карантина из-за Омикрона и назвали сроки

Главный санитарный врач заявил, что предварительно известно, что Омикрон почти вдвое инфекционнее штамма Дельта, поэтому удвоение количества случаев составляет в среднем от 1,5 до 3 дней. По мнению Игоря Кузина, в Украине могут ужесточить карантин.

Однако это возможно в случае активного распространения нового штамма коронавируса Омикрона. Информацию врач рассказал во время интервью.

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Игорь Кузин рассказал о возможном усилении карантина из-за Омикрона

Главный санитарный врач рассказал, что сейчас трудно спрогнозировать, как именно Омикрон будет вести себя.

Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и скорее всего – соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук,

– рассказал Кузин.

Он также пояснил, что сейчас сложно делать прогноз касательно распространения Омикрона. Именно поэтому пока основной фокус сводится к выявлению новых случаев Омикрона и максимальному их обследованию.

Однако Кузин объяснил, что пересмотр возможен в конце января, когда будут точно обоснованы прогнозы касательно распространения нового штамма.

Коротко о штамме коронавируса Омикрон

Омикрон был обнаружен в ноябре 2021 года. Он возник в Южной Африке. С этого времени распространился в 110 странах мира.

В Украине первый случай Омикрона был зафиксирован 18 декабря. 21 декабря больной уже выздоровел. Известно, что заболевший человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Там у него был контакт с больными COVID-19.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что Омикрон заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

Однако, согласно исследованиям, штамм коронавируса Омикрон протекает на 70% легче и из-за него на 80% меньше госпитализаций по сравнению с вариантом Дельта.

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