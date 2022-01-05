МОЗ утилізує пів мільйона доз AstraZeneca: де вакцини перебувають наразі

Міністерство охорони здоров'я України утилізує 561 729 доз вакцини AstraZeneca. Термін придатності препарату вийшов.

Вакцини утилізують у першому кварталі року

Наразі прострочені вакцини перебувають на регіональних складах на карантині.

Увага Pfizer після CoronaVac: в Україні почали діяти нові схеми вакцинації проти COVID-19

Партію Pfizer визнали непридатною

У Міністерстві охорони здоров'я також повідомили, що у липні 2021 року відомство провело службове розслідування щодо партії вакцини Комірнаті (Comirnaty/Pfizer), яку у зв'язку із порушенням "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини, визнали непридатною для використання.

Станом на кінець грудня вона переміщена на карантин в державне підприємство "Укрмедпостач". Наразі партію не утилізували, оскільки тривають слідчі дії.

за стандартом ВООЗ та ЮНІСЕФ, прогнозований індикативний показник втрат для рідких вакцин становить до 25%.

Усі наявні вакцини в Україні ефективні та безпечні

В Україні дозволили поєднувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Відтепер можливі такі схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19:

перша доза CoronaVac/Sinovac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca;

інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів;

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Водночас бустерну дозу отримати в Україні можуть не всі. Вчора, 4 січня перелік груп, яким рекомендували три дози вакцин розширили – тепер додаткову дозу можуть отримати люди віком від 60 років. Попередньо бустер схвалили для медиків та працівників інтернатів.

Майже від початку вакцинальної кампанії три дози також рекомендували людям з ослабленим імунітетом, для яких стандартний курс щеплень у дві дози не здатний сформувати достатню імунну відповідь.

До теми Скільки українців отримали бустерну COVID-вакцину