Таке рішення прийняло МОЗ згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021. Також після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.
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Нова схема вакцинації Українців
Відтепер можливі такі схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19:
- перша доза CoronaVac/Sinovac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
- перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna;
- перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca;
- інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів;
- такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.
Нові схеми вакцинації вагітних
Жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, слід використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.
Що таке бустерна доза вакцини та навіщо вона
- Бустерну дозу вакцини почали колоти людям, яким 2 дози не дали необхідного захисту.
- 13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини. Зокрема для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію або лікувались великими дозами гормонів.
- Наприкінці 2021 року головний санітарний лікар Ігор Кузін анонсував, що бустер зможуть отримати люди, старші 60 років.
- Очільник МОЗу пояснив, що Україна готова до бустерної вакцинації, адже законтрактувала вакцину Pfizer на наступний рік – 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз.
В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивіться відео