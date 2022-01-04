Таке рішення прийняло МОЗ згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021. Також після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

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Нова схема вакцинації Українців

Відтепер можливі такі схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19:

  • перша доза CoronaVac/Sinovac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
  • перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna;
  • перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca;
  • інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів;
  • такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Нові схеми вакцинації вагітних

Жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, слід використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

Що таке бустерна доза вакцини та навіщо вона

  • Бустерну дозу вакцини почали колоти людям, яким 2 дози не дали необхідного захисту.
  • 13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини. Зокрема для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію або лікувались великими дозами гормонів.
  • Наприкінці 2021 року головний санітарний лікар Ігор Кузін анонсував, що бустер зможуть отримати люди, старші 60 років.
  • Очільник МОЗу пояснив, що Україна готова до бустерної вакцинації, адже законтрактувала вакцину Pfizer на наступний рік – 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз.

В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивіться відео