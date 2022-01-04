Такое решение принял Минздрав согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕІ) от 23.12.2021. Также после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca.

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Новая схема вакцинации украинцев

Отныне возможны такие схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19:

первая доза CoronaVac/Sinovac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca;

интервал между вводами для всех схем – 28 дней;

такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Новые схемы вакцинации беременных

Женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а потом забеременели, следует использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Что такое бустерная доза вакцины и зачем она

Бустерную дозу вакцины начали колоть людям, которым 2 дозы не дали необходимой защиты.

13 декабря в Украине одобрили 3 дозу COVID-вакцины. В частности для лиц с ВИЧ, раком крови, которые перенесли трансплантацию органов, проходили химиотерапию или лечились большими дозами гормонов.

В конце 2021 года главный санитарный врач Игорь Кузин анонсировал, что бустер смогут получить люди старше 60 лет.

Глава Минздрава объяснил, что Украина готова к бустерной вакцинации, ведь законтрактовала вакцину Pfizer на следующий год – 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз.

В Украине разрешили 3 "бустерную" дозу вакцины – смотрите видео