Чи може Польща допомогти Україні збивати ракети: політолог розібрав можливий сценарій

Екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Північноатлантичний альянс повинен, за узгодженням з Києвом, збивати російські ракети над територією України, які прямуватимуть у бік Польщі. А також попередити про це Кремль.

Наразі відповідних заяв від чинного політичного та військового керівництва Польщі не було, однак це було б правильно. Це 24 Каналу зауважив польський політолог та журналіст Марек Сієрант.

Читайте також Реакція їх зрозуміла, – Ігнат пояснив, навіщо Польща активізувала військові літаки

"Поки що таких офіційних політичних заяв у Польщі не було. Тим паче не було також від військових. Але ми мусимо розуміти, що така річ, звісно, розглядається", – сказав політолог.

"Це мало б бути раніше"

Марек Сієрант зазначив, що у такий спосіб можна було б принаймні частково закрити небо в Україні, наприклад, на Заході. Тоді системи ППО можуть попрямувати на Схід та захищати, наприклад, Дніпро чи Одесу, які не мають такого захисту, як Київ.

Ми можемо це разом зробити. Я вважаю, що це навіть пізно. Це мало б бути раніше. Ми про це говорили з перших днів війни, щоб закрили небо над Україною, принаймні частково, хоча б на 100 – 200 кілометрів, щоб тил України був безпечний, щоб там можна було виробляти зброю, зберігати передану зброю, навчати військових,

– вважає він.

Зокрема, польський журналіст пригадав наслідки атак на Яворівський полігон, який розташований поруч з кордоном Польщі. Тому НАТО дійсно варто прийняти таке рішення.

"Я маю надію, що українська сторона буде до цього відкрита. І ми всі разом дійдемо до консенсусу, як це зробити правильно, щоб уламки все рідше потрапляли на українські домівки, школи, лікарні, українську інфраструктуру", – додав Марек Сієрант.

Російські ракети над Польщею: останнє