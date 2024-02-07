Чи може Польща допомогти Україні збивати ракети: політолог розібрав можливий сценарій
Екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Північноатлантичний альянс повинен, за узгодженням з Києвом, збивати російські ракети над територією України, які прямуватимуть у бік Польщі. А також попередити про це Кремль.
Наразі відповідних заяв від чинного політичного та військового керівництва Польщі не було, однак це було б правильно. Це 24 Каналу зауважив польський політолог та журналіст Марек Сієрант.
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"Поки що таких офіційних політичних заяв у Польщі не було. Тим паче не було також від військових. Але ми мусимо розуміти, що така річ, звісно, розглядається", – сказав політолог.
"Це мало б бути раніше"
Марек Сієрант зазначив, що у такий спосіб можна було б принаймні частково закрити небо в Україні, наприклад, на Заході. Тоді системи ППО можуть попрямувати на Схід та захищати, наприклад, Дніпро чи Одесу, які не мають такого захисту, як Київ.
Ми можемо це разом зробити. Я вважаю, що це навіть пізно. Це мало б бути раніше. Ми про це говорили з перших днів війни, щоб закрили небо над Україною, принаймні частково, хоча б на 100 – 200 кілометрів, щоб тил України був безпечний, щоб там можна було виробляти зброю, зберігати передану зброю, навчати військових,
– вважає він.
Зокрема, польський журналіст пригадав наслідки атак на Яворівський полігон, який розташований поруч з кордоном Польщі. Тому НАТО дійсно варто прийняти таке рішення.
"Я маю надію, що українська сторона буде до цього відкрита. І ми всі разом дійдемо до консенсусу, як це зробити правильно, щоб уламки все рідше потрапляли на українські домівки, школи, лікарні, українську інфраструктуру", – додав Марек Сієрант.
Російські ракети над Польщею: останнє
- 29 грудня 2023 року командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш заявив, що російська ракета під час атаки на Україну залітала на територію Польщі. Вона перебувала у повітряному просторі країни НАТО приблизно 3 хвилини. Ворожа ракета орієнтовно на 40 кілометрів порушила польський повітряний простір.
- Згодом Міністерство закордонних справ Польщі викликало повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Російському дипломатові вручили ноту протесту. У ній Польща вимагає Росію пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням крилатою ракетою повітряного простору країни. Натомість російський дипломат сказав, що Польща буцімто не надала жодних доказів, що повітряний простір порушила російська ракета.
- Зранку 30 грудня Оперативне командування Польщі попередило жителів Люблінського воєводства, що пошуки уламків ракети продовжуються. У відомстві заявили, що до пошукової операції залучили 500 бійців. Пізніше доповіли про результати. Ні ракету, ні її уламків знайти так і не вдалося. Подальших польових перевірок не планували.