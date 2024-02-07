Может ли Польша помочь Украине сбивать ракеты: политолог разобрал возможный сценарий
Экс-командующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Североатлантический альянс должен, по согласованию с Киевом, сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые будут направляться в сторону Польши. А также предупредить об этом Кремль.
Сейчас соответствующих заявлений от действующего политического и военного руководства Польши не было, однако это было бы правильно. Это 24 Каналу отметил польский политолог и журналист Марек Сиерант.
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"Пока таких официальных политических заявлений в Польше не было. Тем более не было также от военных. Но мы должны понимать, что такая вещь, конечно, рассматривается", – сказал политолог.
"Это должно было быть раньше"
Марек Сиерант отметил, что таким образом можно было бы по крайней мере частично закрыть небо в Украине, например, на Западе. Тогда системы ПВО могут направиться на Восток и защищать, например, Днепр или Одессу, которые не имеют такой защиты, как Киев.
Мы можем это вместе сделать. Я считаю, что это даже поздно. Это должно было быть раньше. Мы об этом говорили с первых дней войны, чтобы закрыли небо над Украиной, по крайней мере частично, хотя бы на 100 – 200 километров, чтобы тыл Украины был безопасен, чтобы там можно было производить оружие, хранить переданное оружие, обучать военных,
– считает он.
В частности, польский журналист припомнил последствия атак на Яворовский полигон, который расположен рядом с границей Польши. Поэтому НАТО действительно стоит принять такое решение.
"Я надеюсь, что украинская сторона будет к этому открыта. И мы все вместе придем к консенсусу, как это сделать правильно, чтобы обломки все реже попадали на украинские дома, школы, больницы, украинскую инфраструктуру", – добавил Марек Сиерант.
Российские ракеты над Польшей: последнее
- 29 декабря 2023 года командующий Оперативного командования Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клиш заявил, что российская ракета во время атаки на Украину залетала на территорию Польши. Она находилась в воздушном пространстве страны НАТО примерно 3 минуты. Вражеская ракета ориентировочно на 40 километров нарушила польское воздушное пространство.
- Впоследствии Министерство иностранных дел Польши вызвало поверенного по делам России Андрея Ордаша. Российскому дипломату вручили ноту протеста. В ней Польша требует Россию объяснить инцидент, связанный с нарушением крылатой ракетой воздушного пространства страны. Но российский дипломат сказал, что Польша якобы не предоставила никаких доказательств, что воздушное пространство нарушила российская ракета.
- Утром 30 декабря Оперативное командование Польши предупредило жителей Люблинского воеводства, что поиски обломков ракеты продолжаются. В ведомстве заявили, что к поисковой операции привлекли 500 бойцов. Позже доложили о результатах. Ни ракету, ни ее обломков найти так и не удалось. Дальнейших полевых проверок не планировали.