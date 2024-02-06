Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что Варшава начала патрулировать границы, чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны России.
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Польша понимает потенциальные неприятности от России
Игнат заметил, что Варшава также имеет неприятных соседей, как и Украина. Поскольку граничит с Беларусью и Калининградской областью России, где страна-агрессор может держать авиацию и "Искандеры". Именно поэтому предупредила об активности истребителей.
Согласно боевому положению в воздушном пространстве польская авиация может сместиться вправо-влево, чтобы сбить ракету на границе, если руководство страны примет такое решение.
Поэтому реакция их понятна и очевидна: как на границе с нашим государством защитить свою территорию от потенциального нападения ракет и дронов, так и на Севере защитить свои границы от возможных неприятностей,
– отметил представитель командования ВС ВСУ.
Страны усиливают границу с Россией: что известно
- Через несколько недель первый самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW прибудет в Польшу, он также будет патрулировать восточное пограничье. О приобретении самолета страна заговорила в мае 2023 года – вскоре после того, как в польском Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта (вероятно, ракеты Х-55), который попал туда еще в декабре 2022 года.
- Летом 2023 года Польша и Литва начали усиливать границу с Беларусью после того, как туда начали перемещаться наемники ЧВК "Вагнера". Также из-за миграционного кризиса Литва и Латвия объявляли режим чрезвычайной ситуации на территориях, граничащих с Беларусью.
- Государства построили заборы на границе. А Латвия с 11 августа усилила режим охраны границы на административных территориях, граничащих с Россией и Беларусью.
- Эстония с 1 февраля закрыла пограничный переход с Россией для автомобилей – прекратилось движение транспорта по автомобильному мосту, соединяющему российский Ивангород и эстонскую Нарву. Кроме того, страна рассматривает возможность заминировать границу с Россией.
- 6 ноября 2023 года Финляндия впервые закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией из-за роста количества просителей убежища. Закрытие продлили до 11 февраля.