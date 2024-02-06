Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что Варшава начала патрулировать границы, чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны России.

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Польша понимает потенциальные неприятности от России

Игнат заметил, что Варшава также имеет неприятных соседей, как и Украина. Поскольку граничит с Беларусью и Калининградской областью России, где страна-агрессор может держать авиацию и "Искандеры". Именно поэтому предупредила об активности истребителей.

Заметьте! Польша поднимала истребители и раньше, в частности во время воздушных тревог. Так, 23 января поляки активизировали авиацию на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Согласно боевому положению в воздушном пространстве польская авиация может сместиться вправо-влево, чтобы сбить ракету на границе, если руководство страны примет такое решение.

Поэтому реакция их понятна и очевидна: как на границе с нашим государством защитить свою территорию от потенциального нападения ракет и дронов, так и на Севере защитить свои границы от возможных неприятностей,

– отметил представитель командования ВС ВСУ.

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