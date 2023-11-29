Поскольку тысячи российских мигрантов буквально заполонили европейское государство и вызвали немало проблем. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что в России отреагировали на решения финнов
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Россияне уже угрожают финнам
Эксперт-международник объяснил, что в Европе уже давно существует миграционный кризис, а Россия таким образом хотела его углубить. Зато финны сработали достаточно быстро, жестко и бескомпромиссно.
По данным пограничной службы Финляндии, около 900 искателей убежища из таких стран, как Афганистан, Кении, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен, пересекли границу Финляндии из России в ноябре, по сравнению с менее чем одним мигрантом в день еще месяц назад.
Позиция Финляндии порадовала в этой ситуации, потому что она не стала говорить о договоренностях с Россией, не стала под них "прогибаться",
– подчеркнул политолог.
В России уже началась истерия из-за закрытия российско-финской границы. Ответную реакцию можно проследить на российских информационных ресурсах, в частности распространяются следующие высказывания российского населения:
- "А почему Финляндия закрыла границу? Ладно! На машинах и велосипедах не проедем, но на танках проехать сможем!";
- "Вообще, что это с настроением у финнов? Может, они еще свои территории захотят вернуть?".
"В российских СМИ сейчас уже даже меньше говорят об Украине, но очень много говорят о потенциальной агрессии против Финляндии и стран Балтии. Фактически каждый день им угрожают. Поэтому за позицию финнов можно выразить огромное уважение", – отметил Максим Несвитайлов.
Несветайлов о жесткой позиции Финляндии: смотреть видео
Реакция официального Кремля на решение Финляндии
Около недели назад в Кремле отреагировали на закрытие Финляндией четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией. Там заявили, что "не принимают обвинения" в том, что российские пограничники доставляют мигрантов на финскую границу для провокаций.
Об этом заявил спикер президента России Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские пограничники "следуют всем должностным инструкциям".
А если пытаются найти качество выдуманные причины, то опять-таки мы не принимаем такие обвинения,
– отметил спикер Путина.
Сегодня, 29 ноября, Песков сказал, что "концентрация военных подразделений на российско-финской границе может вызвать напряженность".
Конфликта как такового нет. Финляндии ничто и никто не угрожает. Это чрезмерная мера обеспечения безопасности границ, там нет никакой угрозы и нет никакой напряженности. Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе,
– заявил Песков.
Он также пожаловался, что власти Финляндии должны четко осознавать, что увеличение военного контингента будет представлять для России угрозу. И также добавил, что "это абсолютно не спровоцированная и не обоснованная" концентрация военных подразделений на российской границе.
Финляндия закрыла границу с Россией: что известно
- Премьер-министр Петтри Орпо заявил, что Финляндия полностью закроет границу с Россией на период с 30 ноября по 13 декабря. По словам Орпо, закрытие границы является временным и обусловлено ситуацией безопасности.
- Ночью 18 ноября Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией. На одном из КПП начали возведение изгородей на фоне наплыва мигрантов.
- Ранее премьер-министр Финляндии сообщил, что российские пограничные пускают к границе Финляндии лиц без необходимых документов, причем количество таких нелегальных мигрантов растет.
- В сентябре Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в стране-агрессора автомобилях. Кроме того, автомобили на российских номерах должны выехать из Финляндии до 16 марта 2024 года.