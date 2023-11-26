Об этом заявил премьер Финляндии. Петтери Орпо подчеркнул, что с Россией нет никаких политических дискуссий, с тех пор как оккупанты вторглись в Украину.
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Финляндия не будет вести переговоры с Россией
Премьер заверил, что Финляндия не намерена вести переговоры с Россией на уровне руководства государства о ситуации на восточной границе. Кроме того, не намерена способствовать появлению таких переговоров.
Мы готовы обсуждать на дипломатическом уровне. Политической дискуссии с Россией не было с тех пор, как Россия напала на Украину,
– подчеркнул Петтери Орпо.
Высокопоставленный чиновник добавил, что ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России в Украине.
Кратко о гибридной войне России против Финляндии
- Финские пограничники заявили, что в предыдущие месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе с Россией в страну пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.
- Из-за потока нелегалов Финляндии пришлось усиливать границу. В помощь пограничникам направили военных.
- Кстати, пограничники также рассказали, что, по крайней мере, некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.
- В ночь на 18 ноября перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа расположены вдоль границы восточной части Финляндии.
- Позже СМИ сообщили, что Финляндия готовит решение о полном закрытии границы с Россией.
- В Кремле отреагировали. Рупор Путина Песков завопил, что это якобы "русофобская позиция".
- 22 ноября Петтери Орпо сообщил, что правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Это решение вступило в силу в полночь 25 ноября и будет действовать до 23 декабря.
- Работает лишь один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи. Там искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты. Однако этот пункт пересечения границы является наиболее труднодоступным для россиян, а еще работает всего 4 часа в сутки.