Финляндия на пограничном пункте Вартиус, у границы с Россией, начала возведение временных ограждений в приграничной зоне. Также пограничникам помогают финские вооруженные силы.

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Нелегалы пытаются проникнуть в Финляндию против своей воли

"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Это мероприятие по обеспечению работы пограничного пункта", – рассказал начальник пограничного пункта Йоуко Киннунен.

Руководство финской пограничной службы сообщает, что в субботу убежище запросили 67 человек.

В Финляндии рассказали детали, указывающие на то, что нелегалы пытаются проникнуть в страну против своей воли. Так, финские пограничники отмечают, что, по крайней мере, некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.

Начальник пограничного пункта Киннунен рассказал, что люди, которые накануне перешли границу, вели себя агрессивно в отношении российских пограничных властей, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

Поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, показало, что они не хотят въезжать в Финляндию,

– говорит Киннунен.

По его словам, на границе также были слышны гневные возгласы по поводу российских пограничников.

Что происходит на границе Финляндии и России