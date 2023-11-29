Оскільки тисячі російських мігрантів буквально заполонили європейську державу й спричинили чимало проблем. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що в Росії відреагували на рішення фінів.

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Росіяни вже погрожують фінам

Експерт-міжнародник пояснив, в Європі вже давно існує міграційна криза, а Росія таким чином хотіла її поглибити. Натомість фіни спрацювали достатньо швидко, жорстко та безкомпромісно.

За даними прикордонної служби Фінляндії, близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенії, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, перетнули кордон Фінляндії з Росії в листопаді, порівняно з менш ніж одним мігрантом на день ще місяць тому.

Позиція Фінляндії порадувала у цій ситуації, тому що вона не стала говорити про домовленості з Росією, не стала під них "прогинатися",

– підкреслив політолог.

У Росії вже почалася істерія через закриття російсько-фінського кордону. Відповідну реакцію можна простежити на російських інформаційних ресурсах, зокрема ширяться наступні вислови російського населення:

"А чому Фінляндія закрила кордон? Гаразд! На машинах і велосипедах не проїдемо, але на танках проїхати зможемо!";

"Взагалі, що це з настроєм у фінів? Може вони ще свої території захочуть повернути?".

Зверніть увагу! 30 листопада 1939 року Радянський Союз напав на Фінляндію, намагаючись посунути кордон від Ленінграда та створити у країні маріонетковий прорадянський уряд. У березні 1940 року СРСР погодився підписати мирний договір. Фінляндія втратила 40 тисяч квадратних кілометрів території, де вироблялося 11% ВВП країни і де проживали 12% її населення, а 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями.

"У російських ЗМІ зараз вже навіть менше говорять про Україну, але дуже багато говорять про потенційну агресію проти Фінляндії та країн Балтії. Фактично щодня їм погрожують. Тому за позицію фінів можна висловити величезну повагу", – зазначив Максим Несвітайлов.

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Реакція офіційного Кремля на рішення Фінляндії

Близько тижня тому в Кремлі відреагували на закриття Фінляндією чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією. Там заявили, що "не приймають звинувачення", що російські прикордонники доставляють мігрантів на фінський кордон для провокацій.

Про це заявив речник президента Росії Путіна Дмітрій Пєсков. Він наголосив, що російські прикордонники "дотримуються всіх службових інструкцій".

А якщо намагаються знайти якість вигадані причини, то знову-таки ми не приймаємо такі обвинувачення,

– зазначив речник Путіна.

Сьогодні, 29 листопада, Пєсков сказав, що "концентрація військових підрозділів на російсько-фінському кордоні може викликати напруженість".

Конфлікту як такого немає. Фінляндії ніщо та ніхто не загрожує. Це надмірна міра щодо забезпечення безпеки кордонів, там немає жодної загрози та немає жодної напруженості. Напруженість може виникнути в ході концентрації додаткових підрозділів на нашому кордоні,

– заявив Пєсков.

Він також побідкався, що влада Фінляндії має чітко усвідомлювати, що збільшення військового контингенту становитиме для Росії загрозу. І також додав, що буцім "це абсолютно не спровокована і не обґрунтована" концентрація військових підрозділів на російському кордоні.

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