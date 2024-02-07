Сейчас соответствующих заявлений от действующего политического и военного руководства Польши не было, однако это было бы правильно. Это 24 Каналу отметил польский политолог и журналист Марек Сиерант.

Читайте также Реакция их понятна, – Игнат объяснил, зачем Польша активизировала военные самолеты

"Пока таких официальных политических заявлений в Польше не было. Тем более не было также от военных. Но мы должны понимать, что такая вещь, конечно, рассматривается", – сказал политолог.

"Это должно было быть раньше"

Марек Сиерант отметил, что таким образом можно было бы по крайней мере частично закрыть небо в Украине, например, на Западе. Тогда системы ПВО могут направиться на Восток и защищать, например, Днепр или Одессу, которые не имеют такой защиты, как Киев.

Мы можем это вместе сделать. Я считаю, что это даже поздно. Это должно было быть раньше. Мы об этом говорили с первых дней войны, чтобы закрыли небо над Украиной, по крайней мере частично, хотя бы на 100 – 200 километров, чтобы тыл Украины был безопасен, чтобы там можно было производить оружие, хранить переданное оружие, обучать военных,

– считает он.

В частности, польский журналист припомнил последствия атак на Яворовский полигон, который расположен рядом с границей Польши. Поэтому НАТО действительно стоит принять такое решение.

"Я надеюсь, что украинская сторона будет к этому открыта. И мы все вместе придем к консенсусу, как это сделать правильно, чтобы обломки все реже попадали на украинские дома, школы, больницы, украинскую инфраструктуру", – добавил Марек Сиерант.

Российские ракеты над Польшей: последнее