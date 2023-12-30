Сразу после того, как стало известно о пересечении ракетой польского воздушного пространства, правоохранители начали прочесывать предполагаемую местность, где она могла бы упасть.

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Поляки искали российскую ракету

Вчерашняя проверка не дала никаких результатов. Поэтому поляки решили продолжить поиски обломков ракеты на следующий день. Об этом утром 30 декабря Оперативное командование Польши предупредило жителей Люблинского воеводства. В ведомстве заявили, что к поисковой операции привлекли 500 бойцов.

Цель обыска – окончательно подтвердить, что ни один из элементов объекта не остался на территории Польши. Поиски будут проходить к юго-востоку от Замостья,

– говорилось в сообщении.

Позже Оперативное командование доложило о результатах. Ни ракету, ни ее обломков найти так и не удалось.

Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Военные действия завершены, и мы не планируем дальнейших полевых проверок,

– отметили в ведомстве.

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