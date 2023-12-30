Сразу после того, как стало известно о пересечении ракетой польского воздушного пространства, правоохранители начали прочесывать предполагаемую местность, где она могла бы упасть.
Смотрите также Очень важно сейчас не сломаться, – Мусиенко рассказал, какова стратегическая цель России в отношении Украины
Поляки искали российскую ракету
Вчерашняя проверка не дала никаких результатов. Поэтому поляки решили продолжить поиски обломков ракеты на следующий день. Об этом утром 30 декабря Оперативное командование Польши предупредило жителей Люблинского воеводства. В ведомстве заявили, что к поисковой операции привлекли 500 бойцов.
Цель обыска – окончательно подтвердить, что ни один из элементов объекта не остался на территории Польши. Поиски будут проходить к юго-востоку от Замостья,
– говорилось в сообщении.
Позже Оперативное командование доложило о результатах. Ни ракету, ни ее обломков найти так и не удалось.
Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Военные действия завершены, и мы не планируем дальнейших полевых проверок,
– отметили в ведомстве.
Ракета России в небе над Польшей: что известно
- 29 декабря утром Россия массированно атаковала Украину ракетами. В настоящее время в Польше сообщили, что их воздушное пространство пересек неизвестный объект, двигавшийся со стороны Украины на запад.
- "НЛО" зафиксировали радары ПВО. Однако впоследствии неизвестный объект пропал из видимости.
- Местные жители Люблинщины заявляли, что видели в небе что-то вроде ракеты, а также слышали свист и сильный шум.
- В связи с этой ситуацией президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности Польши, а премьер-министр Дональд Туск провел совещание с военным руководством.
- Позже начальник генштаба Войска Польского заявил, что есть основания утверждать, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета.
- Также командующий Оперативными вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш отметил, что ракета пробыла в небе над Польшей всего три минуты и залетела вглубь территории страны на 40 километров. Затем, вероятно, она вернулась в Украину.
- Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал к себе поверенного в делах России Андрея Ордаша "на ковер". Российскому дипломату вручили ноту протеста.
- Ордаш назвал обвинение польской стороны "голословными" и припомнил прошлогодний случай, когда в Польше упали обломки украинской ракеты ПВО.