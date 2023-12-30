Одразу після того, як стало відомо про перетин ракетою польського повітряного простору, правоохоронці почали прочісувати ймовірну місцевість, де б вона могла впасти.
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Поляки шукали російську ракету
Вчорашня перевірка не дала жодних результатів. Тому поляки вирішили продовжити пошуки уламків ракети наступного дня. Про це вранці 30 грудня Оперативне командування Польщі попередило жителів Люблінського воєводства. У відомстві заявили, що до пошукової операції залучили 500 бійців.
Мета обшуку – остаточно підтвердити, що жоден елемент об’єкта не залишився на території Польщі. Пошуки відбуватимуться на південний схід від Замостя,
– йшлося у повідомленні.
Пізніше Оперативне командування доповіло про результати. Ні ракету, ні її уламків знайти так і не вдалося.
Не виявлено нічого, що могло б загрожувати безпеці жителів Люблінщини. Військові дії завершено, і ми не плануємо подальших польових перевірок,
– наголосили у відомстві.
Ракета Росії у небі над Польщею: що відомо
- 29 грудня вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами. У цей час у Польщі повідомили, що їх повітряний простір перетнув невідомий об'єкт, який рухався з боку України на захід.
- "НЛО" зафіксували радари ППО. Однак згодом невідомий об'єкт пропав із видимості.
- Місцеві жителі Люблінщини заявляли, що бачили у небі щось схоже на ракету, а також чули свист і сильний шум.
- У зв'язку із цією ситуацією президент країни Анджей Дуда скликав термінове засідання Бюро національної безпеки Польщі, а прем'єр Дональд Туск провів нараду з військовим керівництвом.
- Пізніше начальник генштабу Війська Польського заявив, що є всі підстави стверджувати, що повітряний простір країни порушила російська ракета.
- Також командувач Оперативних збройних сил генерал-майор Мацей Кліш зазначив, що ракета пробула у небі над Польщею всього три хвилини і залетіла вглиб території країни на 40 кілометрів. Потім, ймовірно, вона повернулася в Україну.
- Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав до себе повіреного у справах Росії Андрія Ордаша "на килим". Російському дипломатові вручили ноту протесту.
- Ордаш назвав обвинувачення польської сторони "голослівними" і пригадав за минулорічний випадок, коли у Польщі впали уламки української ракети ППО.