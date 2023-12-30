Одразу після того, як стало відомо про перетин ракетою польського повітряного простору, правоохоронці почали прочісувати ймовірну місцевість, де б вона могла впасти.

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Поляки шукали російську ракету

Вчорашня перевірка не дала жодних результатів. Тому поляки вирішили продовжити пошуки уламків ракети наступного дня. Про це вранці 30 грудня Оперативне командування Польщі попередило жителів Люблінського воєводства. У відомстві заявили, що до пошукової операції залучили 500 бійців.

Мета обшуку – остаточно підтвердити, що жоден елемент об’єкта не залишився на території Польщі. Пошуки відбуватимуться на південний схід від Замостя,

– йшлося у повідомленні.

Пізніше Оперативне командування доповіло про результати. Ні ракету, ні її уламків знайти так і не вдалося.

Не виявлено нічого, що могло б загрожувати безпеці жителів Люблінщини. Військові дії завершено, і ми не плануємо подальших польових перевірок,

– наголосили у відомстві.

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