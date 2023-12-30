Росія не даватиме пояснень щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої атаки Росії по Україні, до пред'явлення країною "конкретних доказів". Таку заяву повіреного у справах Росії в Польщі Андрія Ордаша поширили російські пропагандисти, пише 24 Канал.
Дивіться також Бюджет Тамбова на 16 років: на що Росія могла витратити гроші, які пішли на масовану атаку
"Голослівні" звинувачення Польщі
Андрій Ордаш бідкається, що такі звинувачення польської сторони є "голослівними".
Він сказав, ця ситуація "дуже нагадує" ситуацію, яка сталася 15 листопада 2022 року, коли під час масованого російського удару по Україні на території Польщі впала ракета російського виробництва, яка вбила двох людей.
Що відомо про ракету противника на території Польщі: коротко
- 29 грудня зранку країна-агресорка масовано обстріляла Україну. Під час цієї атаки у Польщі заявили про порушення свого повітряного кордону російською ракетою.
- Відповідно дорезультатів засідання РНБО Польщі, начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула повідомив, що є усі докази, аби стверджувати, що польський повітряний простір порушила саме російська ракета.
- Згодом російському дипломату Ордашу вручили ноту протесту, у якій Польща вимагала, аби Росія пояснила інцидент, пов'язаний з порушенням крилатою ракетою повітряного простору країни.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував цей інцидент і заявив, що схожі випадки траплялися неодноразово. Так, спікер наголосив, що це сигнал союзникам, аби вони посилювали Україну засобами ППО, адже у такий спосіб зможуть захистити і самих себе.
- Також військовий експерт Роман Світан заявив, що "уже 40 кілометрів ракета пройшла територією Польщі і якщо знову ніхто не зреагує, значить пройде більшу відстань або щось знищить".