Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан наголосив 24 Каналу, що Владімір Путін розуміє лише мову сили. Доки Росія не зазнає відповідного удару, вона продовжуватиме терор.

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"Путін не повторюється – він постійно підвищує ставки, доки не дістане по писку. По-іншому не працює цей процес", – зазначив Світан.

Відповідною реакцією світу може бути затоплення підводного човна або корабля Росії, збиття десятки російських ракет або краще літаків. Це може бути асиметричний удар якогось рівня по Мурманську, Владивостоку або якомусь із військових об'єктів у країні-агресорці.

Путін може піти далі за Польщу

"Уже 40 кілометрів ракета пройшла територією Польщі. Якщо знову ніхто не зреагує, значить пройде більшу відстань або щось знищить", – припустив Світан.

Крім Польщі, можуть постраждати також Румунія, куди вже неодноразово залітали російські ракети й дрони. До того ж Фінляндія, якій Путін пригрозив "проблемами". Також Молдова, яка вже має проблеми з Придністров'ям, країни Балтії і навіть Аляска.

Російська ракета залетіла в Польщу: основне