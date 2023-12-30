Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что Владимир Путин понимает только язык силы. Пока Россия не получит ответного удара, она будет продолжать террор.
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"Путин не повторяется – он постоянно повышает ставки, пока не получит по м*рде лица. По-другому не работает этот процесс", – отметил Свитан.
Соответствующей реакцией мира может быть затопление подлодки или корабля России, сбитие десятка российских ракет или лучше самолетов. Это может быть асимметричный удар какого-то уровня по Мурманску, Владивостоку или какому-нибудь из военных объектов в стране-агрессоре.
Путин может пойти дальше Польши
"Уже 40 километров ракета прошла по территории Польши. Если снова никто не среагирует, значит пройдет большее расстояние или что-то уничтожит", – предположил Свитан.
Кроме Польши, могут пострадать также Румыния, куда уже неоднократно залетали российские ракеты и дроны. К тому же Финляндия, которой Путин пригрозил "проблемами". Также Молдова, уже имеющая проблемы с Приднестровьем, страны Балтии и даже Аляска.
Российская ракета залетела в Польшу: основное
- Утром 29 декабря Россия нанесла массированную атаку по Украине с воздуха. Одна из вражеских ракет залетела на территорию Польши. Это подтвердили данные национального и союзнического радаров.
- Учитывая инцидент, в Польше провели военное совещание и повысили боевую готовность противовоздушной обороны. Продолжаются поиски объекта.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что такой случай случается не первый раз. Это должно стать еще одним сигналом для партнеров, чтобы усилить ПВО Украины.