Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что Владимир Путин понимает только язык силы. Пока Россия не получит ответного удара, она будет продолжать террор.

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"Путин не повторяется – он постоянно повышает ставки, пока не получит по м*рде лица. По-другому не работает этот процесс", – отметил Свитан.

Соответствующей реакцией мира может быть затопление подлодки или корабля России, сбитие десятка российских ракет или лучше самолетов. Это может быть асимметричный удар какого-то уровня по Мурманску, Владивостоку или какому-нибудь из военных объектов в стране-агрессоре.

Путин может пойти дальше Польши

"Уже 40 километров ракета прошла по территории Польши. Если снова никто не среагирует, значит пройдет большее расстояние или что-то уничтожит", – предположил Свитан.

Кроме Польши, могут пострадать также Румыния, куда уже неоднократно залетали российские ракеты и дроны. К тому же Финляндия, которой Путин пригрозил "проблемами". Также Молдова, уже имеющая проблемы с Приднестровьем, страны Балтии и даже Аляска.

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