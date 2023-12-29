Премьер-министр Польши Дональд Туск провел совещание с силовиками, где обсудил инцидент с "НЛО". Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.
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Туск советуется с военными, ПВО Польши – в боевой готовности
Известно, что в заседании с участием Туска приняли участие начальник Генерального штаба, оперативный командующий Вооруженными силами, глава Минобороны и руководители спецслужб. Также в связи с пересечением польской границы неизвестным объектом со стороны Украины силы ПВО Польши привели в состояние повышенной боевой готовности.
С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей,
– заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.
По словам Горышевского, поиски неидентифицированного объекта еще продолжаются. Также проводятся мероприятия по установлению причин нарушения воздушного пространства Польши и определению траектории полета неизвестного объекта.
"НЛО" в Польше во время утренней атаки Украины: что известно
- 29 декабря утром страна-агрессорка массированно атаковала Украину ракетами. В тоже время радары польской ПВО зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным объектом. Он двигался со стороны Украины на запад.
- Впоследствии объект исчез с радаров.
- Местные жители видели его в воздухе и говорят, что снаружи он был похож на ракету.
- Правоохранители производят поиски неизвестного объекта.
- Польский телеканал Republika предположил, что воздушное пространство страны пересекло именно российская ракета. Она могла упасть в Люблинском воеводстве в окрестностях населенного пункта Вожучин-Сахарня.
- Анджей Дуда созвал срочное заседание с военными на фоне инцидента.
- В воздушных силах прокомментировали "залет" неизвестного объекта на территорию Польши. Спикер Юрий Игнат отметил, что в этом нет ничего нового. Такие случаи были и раньше. Это сигнал для партнеров усилить Украину необходимым количеством ПВО, отметил военный.