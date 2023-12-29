Премьер-министр Польши Дональд Туск провел совещание с силовиками, где обсудил инцидент с "НЛО". Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

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Туск советуется с военными, ПВО Польши – в боевой готовности

Известно, что в заседании с участием Туска приняли участие начальник Генерального штаба, оперативный командующий Вооруженными силами, глава Минобороны и руководители спецслужб. Также в связи с пересечением польской границы неизвестным объектом со стороны Украины силы ПВО Польши привели в состояние повышенной боевой готовности.

С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей,

– заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

По словам Горышевского, поиски неидентифицированного объекта еще продолжаются. Также проводятся мероприятия по установлению причин нарушения воздушного пространства Польши и определению траектории полета неизвестного объекта.

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