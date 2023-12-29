Польский телеканал Republika неофициально сообщил, что, вероятно, российская ракета упала в окрестностях населенного пункта Вожучин-Сахарня Люблинского воеводства 29 декабря.
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Взрыва в Польше не слышали
Утром 29 декабря во время ракетных обстрелов Украины силы ПВО Польши зафиксировали в своем воздушном пространстве неизвестный летательный объект, затем он исчез с радаров.
Радиостанция RMF24, ссылаясь на данные очевидцев, утверждает, что объект походил на ракету и двигался с огромной скоростью. Они слышали сильный шум и свист.
Польская полиция прочесывает местность в поисках объекта, который мог упасть. Однако данных, что где-либо на территории Польши произошел взрыв, не поступало.
Что известно об инциденте
- Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша сообщило, что 29 декабря со стороны границы с Украиной в воздушное пространство вошел неопознанный воздушный объект. Он наблюдался силами ПВО страны с момента пересечения границы до исчезновения сигнала.
- Неизвестный объект в небе видели жители гмин Долгобычев и Кумарув Люблинщины, а также многие жители Грубешевского, Томашовского и Замоского уездов.
- Дюблинский воевода Кшиштоф Коморский уточнил, что неизвестный объект появился на радаре у Грубешува, а затем скрылся.
- Позже стало известно, что в связи с инцидентом президент Польши Анджей Дуда проведет срочное заседание с военными.