Однако настоящей реакции от Варшавы и НАТО в целом в ближайшее время ждать не стоит. Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда объяснил 24 Каналу почему.
Вашему вниманию Слышали сильный шум и свист: в Польше ищут объект, залетевший со стороны Украины
"Если мы говорим о теперь – не ждать (реакции Польши на прилет российской ракеты – 24 Канал)", – отметил Дунда.
По его словам, военно-политическое руководство стран НАТО осознает, какую угрозу представляет Россия. Но пока они не могут соответственно реагировать, потому что у них недостаточно сил для отпора.
Требуется два – три года
Со ссылкой на одного натовского генерала Дунда отметил, что в настоящее время главная задача Альянса состоит в том, чтобы за два – три года нарастить оборонную промышленность. Об этом свидетельствуют заявления Польши и Нидерландов.
Не потому, что они видят угрозу России через три года. Нет, они видят теперь, у них просто нечем дать отпор, и они стараются как можно быстрее это восстановить,
– подчеркнул Дунда.
Российская ракета упала в Польше: основное
- Утром 29 декабря воздушное пространство Польши нарушил неопознанный воздушный объект со стороны границы с Украиной. В это время Россия нанесла по нашей стране самый массированный удар с воздуха.
- После заседания СНБО Польши признали, что это была российская ракета. Это подтверждают национальный и союзнический радары. В СМИ предполагают, что это ракета Х-22 или Х-101.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что такие падения случаются уже не впервые. Кроме Польши, российские ракеты и дроны залетают также на территорию Румынии.