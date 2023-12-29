Однако настоящей реакции от Варшавы и НАТО в целом в ближайшее время ждать не стоит. Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда объяснил 24 Каналу почему.

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"Если мы говорим о теперь – не ждать (реакции Польши на прилет российской ракеты – 24 Канал)", – отметил Дунда.

По его словам, военно-политическое руководство стран НАТО осознает, какую угрозу представляет Россия. Но пока они не могут соответственно реагировать, потому что у них недостаточно сил для отпора.

Требуется два – три года

Со ссылкой на одного натовского генерала Дунда отметил, что в настоящее время главная задача Альянса состоит в том, чтобы за два – три года нарастить оборонную промышленность. Об этом свидетельствуют заявления Польши и Нидерландов.

Не потому, что они видят угрозу России через три года. Нет, они видят теперь, у них просто нечем дать отпор, и они стараются как можно быстрее это восстановить,

– подчеркнул Дунда.

Обратите внимание! После вступления Финляндии в НАТО граница Североатлантического союза с Россией составляет более тысячи километров. Недавно Владимир Путин пригрозил стране "проблемами".

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