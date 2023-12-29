Однак справжньої реакції від Варшави і НАТО загалом найближчим часом очікувати не варто. Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда пояснив 24 Каналу чому.

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"Якщо ми говоримо про тепер – не чекати (реакції Польщі на приліт російської ракети – 24 Канал)", – зазначив Дунда.

За його словами, військово-політичне керівництво країн НАТО усвідомлює, яку загрозу становить Росія. Але наразі вони не можуть відповідно реагувати, тому що не мають достатньо сил для відсічі.

Потрібно два – три роки

З посиланням на одного натовського генерала Дунда зауважив, що натепер головне завдання Альянсу полягає в тому, щоб за два – три роки наростити оборонну промисловість. Про це свідчать відповідні заяви Польщі й Нідерландів.

Не тому, що вони бачать загрозу від Росії через три роки. Ні, вони бачать тепер, у них просто немає чим дати відсіч, і вони намагаються якнайшвидше це відновити,

– наголосив Дунда.

Зверніть увагу! Після вступу Фінляндії в НАТО кордон Альянсу з Росією становить понад тисячу кілометрів. Нещодавно Владімір Путін пригрозив країні "проблемами".

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