Зранку, 29 грудня, під час масованого обстрілу України у повітряний простір Польщі увійшов неідентифікований літальний об'єкт. Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомили, що це відбулося з боку України.
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Що відомо про пошуки об'єкта
Літаючий об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці гміни Долгобичув на Люблінщині. Мовиться про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.
Очевидці повідомляють, що чують сильний шум і свист. Цей об'єкт рухався на захід,
– йдеться в повідомленні радіостанції RMF24.
Неопізнаний предмет бачили також багато жителів Грубешівського, Томашівського та Замойського повітів.
Наразі в районі Замостя тривають пошуки. В операції задіяні офіцери з великою кількістю техніки. Інформації про те, що стався вибух, немає.
У виданні припускають, що це могло бути лише миттєве порушення повітряного простору Польщі та цей неопізнаний літаючий об'єкт повернувся до України.
Скликано нараду в РНБО
Віцепрем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував цей інцидент. За його словами, у зв'язку з появою невпізнаного об'єкта в повітряному просторі Польщі державні служби негайно відреагували.
Канцелярія президента Польщі також повідомила, що Анджей Дуда обговорив цю ситуацію з Владиславом Косіняком-Камишем. В Бюро національної безпеки Польщі відбудеться термінова нарада.
Раніше російські ракети вже перетинали повітряний простір Польщі
- Під час масованої атаки окупантів 15 листопада 2022 року 2 російські ракети впали на території Польщі. У Пшеводуві в Грубешівському районі, що межує з Львівською та Волинською областями, чули сильний вибух. В польському МЗС підтвердили загибель двох людей.
- Згодом у МЗС Польщі підтвердили падіння ракети російського виробництва. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. У Польщі ухвалили рішення привести війська у бойову готовність.
- Пізніше, 16 листопада Дуда зазначив, що прямих доказів, які б свідчили про напад на країну, немає. У НАТО також припускали, що це могла бути ракета української ППО, випущена для захисту території нашої держави від російських атак.