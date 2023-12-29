Зранку, 29 грудня, під час масованого обстрілу України у повітряний простір Польщі увійшов неідентифікований літальний об'єкт. Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомили, що це відбулося з боку України.

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Що відомо про пошуки об'єкта

Літаючий об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці гміни Долгобичув на Люблінщині. Мовиться про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Очевидці повідомляють, що чують сильний шум і свист. Цей об'єкт рухався на захід,

– йдеться в повідомленні радіостанції RMF24.

Неопізнаний предмет бачили також багато жителів Грубешівського, Томашівського та Замойського повітів.

Наразі в районі Замостя тривають пошуки. В операції задіяні офіцери з великою кількістю техніки. Інформації про те, що стався вибух, немає.

У виданні припускають, що це могло бути лише миттєве порушення повітряного простору Польщі та цей неопізнаний літаючий об'єкт повернувся до України.

Скликано нараду в РНБО

Віцепрем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував цей інцидент. За його словами, у зв'язку з появою невпізнаного об'єкта в повітряному просторі Польщі державні служби негайно відреагували.

Канцелярія президента Польщі також повідомила, що Анджей Дуда обговорив цю ситуацію з Владиславом Косіняком-Камишем. В Бюро національної безпеки Польщі відбудеться термінова нарада.

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