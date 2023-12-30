Россия не будет давать объяснений по поводу ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши во время массированной атаки России по Украине, до предъявления страной "конкретных доказательств". Такое заявление поверенного по делам России в Польше Андрея Ордаша распространили российские пропагандисты, пишет 24 Канал.

Смотрите также Бюджет Тамбова на 16 лет: на что Россия могла потратить деньги, ушедшие на массированную атаку

"Голословные" обвинения Польши

Андрей Ордаш жалуется, что такие обвинения польской стороны "голословны".

Он сказал, что эта ситуация "очень напоминает" ситуацию, которая произошла 15 ноября 2022 года, когда во время массированного российского удара по Украине на территории Польши упала ракета российского производства, которая убила двух человек.

Что известно о ракете противника на территории Польши: коротко