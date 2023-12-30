На шляху до цього Росія має серйозні проблеми та поразки. І завдяки українським Силам оборони ворогу доводиться задовольнятися лише певними стратегічними здобутками. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Росія має певні тактичні здобутки, відзначив Мусієнко. Вони можуть ще десь посунутися і потенціал до цього є. Але у певний момент росіяни вимушені будуть зупинитися. Їхня стратегія полягатиме в тому, щоб перегрупуватися і доукомплектуватися. Натомість наша має бути орієнтована на завдання ураження російських тилів та накопичення власних ресурсів.

"Наприклад, нам би допомогли ракети TAURUS і Storm Shadow, щоб вдарити по російських військових аеродромах в тимчасово окупованому Криму. Таким чином не злітатиме авіація і не здійснюватиметься обстріл. І головне – не давати ворогу передиху", – пояснив він.

У цей час Росія може вкидати чергові фейки та проводити свою інформаційну компанію, мовляв, вона ще має сили, а їхнє ВПК зможе перемогти Захід та Україну – у цьому полягає стратегія ворога.

Дуже важливо зараз не зламатися. Наші Сили тримають оборону. І взяти цей період, щоб переконати партнерів, що нам треба більше зброї, бити по тилах. А потім накопичувати власні сили. Бо вони зупиняться на деякому етапі і очікуватимуть кроків від нас,

– додав Мусієнко.

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