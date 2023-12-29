Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу про тактику українських бійців у районі Бахмута. За його словами, зараз ситуація на цьому напрямку доходить до рівня позиційної війни.

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Чому росіяни не можуть втримати захоплені позиції в Бахмуті

Останнім часом росіяни намагалися максимально тиснути в районі Бахмута. Особливо в напрямку Кліщіївка, Андріївки, Богданівки й Іванівського.

Там (на Бахмутському напрямку – 24 Канал) дуже складна ситуація, оскільки у росіян є серйозна кількісна перевага,

– зауважив Коваленко.

Зазначимо, начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо повідомив, що станом на 18 грудня на Бахмутському напрямку перебуває понад 60 тисяч російських солдатів.

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Росіяни можуть собі дозволити постійні штурми, хвиля за хвилею, й у такий спосіб займати позиції чи просуватися. Проте це їм вдається з великими втратами. Ба більше, деякі позиції окупанти потім не можуть утримати.

Деякі позиції ворог захоплює, але не може протистояти нашим контратакам. Тобто українські бійці діють мобільно. В нас там маневрена оборона,

– мовив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, коли ЗСУ залишають позицію, то росіяни одразу влаштовують феєричні виступи, однак потім противник втрачає цю позицію і про все мовчить. Сили оборони контратакують тоді, коли готові й коли українські бійці мають таку можливість, то використовують її для того, щоб повертати позиції.

Яка ситуація у Бахмуті