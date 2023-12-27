Здебільшого росіяни тиснуть за допомогою дронів, артилерії та піхоти. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

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"Натиск високий із застосуванням абсолютно всіх видів озброєння. Усі калібри працюють. Піхотні атаки відбуваються постійно. Декілька разів окупанти робили спроби використовувати техніку, але здебільшого натиск відбувається саме за допомогою безпілотників, артилерії та піхоти", – сказав він.

В атаки російське командування кидає абсолютно всіх. Намагаються наступати десантники, мотострілецькі підрозділи, колишні зеки, яких можна побачити і в регулярних частинах окупаційного війська.

Мета окупантів

Максим Жорін зазначив, що окупантам насамперед потрібно обрізати сполучення з Бахмутом, отримати контроль над Часовим Яром та дорогою. Далі вони можуть розглядати можливість подальшого наступу у бік Костянтинівки, Краматорська, Дружківки.

Це неможливо, поки вони не контролюють певні висоти та артерії логістики. Тому зараз ворог сконцентрований на тому, щоб якось до них дібратись.

У них є резерви. Закінчуються вони тут досить швидко. Але це, на жаль, критично ніяк не впливає зараз на обстановку. Так, втрати у них величезні. Коли втрати досягають певного об'єму, вони перекидають нові підрозділи та віддають у смугу бригад, які виконують завдання,

– пояснив майор ЗСУ.

Далі керівництво цих ворожих бригад або об'єднані штаби керують цими підрозділами. Як тільки резерви закінчуються, їх знову перекидають.

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