Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог використовує техніку, вогневі засоби, а також комбіновану живу силу. Мовиться про бійців з різним рівнем підготовки.

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Що відбувається у Бахмуті

На Бахмутському напрямку є мобілізовані, які не мають достатніх навичок, або взагалі ті, хто відбував покарання на території Росії. Однак, окрім них, воюють кадрові військові, контрактники, які мають високий рівень підготовки та навчені проводити ударно-штурмові дії.

Цією силою противник штурмує вдень і вночі на різних ділянках, намагаючись знайти слабке місце в обороні ЗСУ. Попри шалений натиск ворога, об'єднаним зусиллям бригад, які тримають тут оборону, вдається стабілізувати ситуацію і тримати її під контролем,

– розповів Юрій Федоренко.

Він пояснив заяви про певний тактичний успіх противника. За його словами, варто розуміти, що інколи Силам оборони треба зайняти більш вигідні позиції для того, щоб знищити максимальну кількість ворога. Часто повідомлення про те, що певна ділянка перейшла до росіян або стала "сірою зоною" швидше з'являються у ЗМІ, ніж про це кажуть у Генштабі.

Так відбувається, бо за деякі позиції, які переходять від нас до ворога, бої можуть йти тижнями. Доки вони тривають і позиція остаточно не втрачена, не варто говорити, що та чи інша територія перейшла до росіян,

– підкреслив командир роти.

Щодо технічних засобів, зокрема БпЛА, то на цьому варто наголосити й подякувати кожному українцю за підтримку. Завдяки безпілотникам вдається тримати в балансі ту кількість технічних засобів, яка необхідна для проведення дорозвідки, тобто бачити противника. Також ці засоби потрібні для нанесення уражень ворогу.

"Вони допомагають нам бути ефективними у цій війні та інколи забезпечити паритет перед ворогом. Також успіху досягаємо через досвідченість то мотивованість нашого особового складу, яка значно вища, ніж у представників російської окупаційної армії", – наголосив командир роти.

Як впливає погода на бойові дії

З настанням дощів розмиваються ґрунти. Більшість шляхів та сполучень, які забезпечують логістику, наприклад, вихід на позицію, постачання боєприпасів, евакуацію поранених – це ґрунтові дороги. Під впливом води вони розмиваються, тому логістика починає страждати. Так відбувається і в нас, і у росіян.

Відповідно на деяких ділянках ворог штурмує з підтримкою броньованої та легкоброньованої техніки, тому що має прохідні дороги. На інших – виключно живою силою, тому що машини не можуть доїхати до передових позицій. Ті самі проблеми виникають і у нас,

– зауважив Федоренко.

Під час сильних туманів, коли падає сніг чи дощ – присутність БпЛА в повітрі знижується, але така сама ситуація у ворога. Проте у росіян більша кількість особового складу, який є для них видатковим матеріалом, тому бійців можуть будь-коли кидати на штурм.

Вони можуть легко на короткій ділянці покласти до 50 людей і для них це норма. Відповідно противник використовує несприятливі погодні умови для вчинення ударно-штурмових дій. Він розуміє, що тоді ефективність наших БпЛА знижується в рази,

– сказав Федоренко.

Однак варто зауважити наскільки професійно працюють наші розвідники, які забезпечують спостереження і моніторинг противника іншими засобами. Також відзначити артилеристів, які інколи з гармат стріляють, ніби зі снайперських гвинтівок та не дають можливості противнику затягнути свої штурмові групи на наші передові позиції й допустити стрілецьких боїв.

Що відбувається у Бахмуті