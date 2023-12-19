Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что враг использует технику, огневые средства, а также комбинированную живую силу. Речь идет о бойцах с разным уровнем подготовки.

Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как за неделю изменилась карта фронта

Что происходит в Бахмуте

На Бахмутском направлении есть мобилизованные, у которых нет достаточных навыков, или вообще те, кто отбывал наказание на территории России. Однако кроме них воюют кадровые военные, контрактники, которые имеют высокий уровень подготовки и обученные проводить ударно-штурмовые действия.

Этой силой противник штурмует день и ночь на разных участках, пытаясь найти слабое место в обороне ВСУ. Несмотря на огромный натиск врага, объединенным усилиям бригад, держащих здесь оборону, удается стабилизировать ситуацию и держать ее под контролем,

– рассказал Юрий Федоренко.

Он объяснил заявления об определенном тактическом успехе противника. По его словам, следует понимать, что иногда Силам обороны нужно занять более выгодные позиции для того, чтобы уничтожить максимальное количество врага. Часто сообщения о том, что определенный участок перешел к россиянам или стал "серой зоной", скорее появляются в СМИ, чем об этом говорят в Генштабе.

Так происходит, потому что за некоторые позиции, переходящие от нас к врагу, бои могут идти неделями. Пока они продолжаются и позиция окончательно не потеряна, не стоит говорить, что та или иная территория перешла к россиянам,

– подчеркнул командир роты.

Что касается технических средств, в частности БПЛА, то следует поблагодарить каждого украинца за поддержку. Благодаря беспилотникам удается держать в балансе то количество технических средств, необходимое для проведения доразведки, то есть видеть противника. Также эти средства необходимы для нанесения поражений противнику.

"Они помогают нам быть эффективными в этой войне и иногда обеспечить паритет перед врагом. Также успеха достигаем благодаря опытности и мотивированности нашего личного состава, которая значительно выше, чем у представителей российской оккупационной армии", – подчеркнул командир роты.

Как влияет погода на боевые действия

С наступлением дождей размываются грунты. Большинство путей, которые обеспечивают логистику, например, выход на позицию, снабжение боеприпасами, эвакуацию раненых – это грунтовые дороги. Под влиянием воды они размываются, потому логистика начинает страдать. Так происходит и у нас, и у россиян.

Соответственно, на некоторых участках враг штурмует с поддержкой бронированной и легкобронированной техники, так как имеет проходные дороги. На других – исключительно живой силой, потому что машины не могут доехать до передовых позиций. Те же проблемы возникают и у нас,

– заметил Федоренко.

Во время сильных туманов, когда падает снег или дождь – присутствие БПЛА в воздухе снижается, но такая же ситуация у врага. Однако у россиян большее количество личного состава, который является для них расходным материалом, поэтому бойцов могут бросать на штурм.

Они могут легко на коротком участке положить до 50 человек, и для них это норма. Соответственно, противник использует неблагоприятные погодные условия для совершения ударно-штурмовых действий. Он понимает, что тогда эффективность наших БПЛА снижается в разы,

– сказал Федоренко.

Однако стоит заметить, насколько профессионально работают наши разведчики, которые обеспечивают наблюдение и мониторинг противника другими средствами. Также отметить артиллеристов, которые иногда из пушек стреляют, словно из снайперских винтовок и не дают возможности противнику затянуть свои штурмовые группы на наши передовые позиции и допустить стрелковых боев.

Что происходит в Бахмуте