В то же время у россиян до сих пор немало техники и вооружения, которое используют против ВСУ. Об этом 24 Каналу сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Погодные условия диктуют правила в поле боя

На Лимано-Купянском направлении в последние дни количество вражеских атак уменьшилось из-за сложных погодных условий – падает дождь, который сразу замерзает при минусовой температуре.

За прошедшие сутки 9 декабря украинские защитники отбили там 7 атак, ведь как дроны противника, так и наши дроны – еще не успевают подняться, как уже обмерзают.

Несколько "слепой" была и артиллерия, соответственно сложным было передвижение – очень скользко. Эти боевые действия происходили вблизи Синьковки и Новоселовского. Оккупанты также не оставляют своих намерений относительно Купянска,

– рассказал Владимир Фитьо.

Для того чтобы захватить Купянск, россиянам нужно выйти на Синьковку, чтобы сделать плацдарм для дальнейшего наступления.

"Наши защитники мужественно уменьшают популяцию россиян на украинской территории. 109 оккупантов поедут домой в пакетах и ранеными. Уничтожено было и 17 единиц военной техники, среди которых есть танк и БМП. Технику враг бережет больше, чем собственную пехоту", – заметил Фитьо.

Враг использовал по украинским позициям 3 дрона-камикадзе, количество невелико из-за упомянутых погодных условий. При этом оккупанты совершили 399 артиллерийских обстрелов.

Что происходит в районе Бахмута

В то же время на Бахмутском направлении боевые действия были активнее, чем на Лимано-Купянском. Силы обороны отразили 14 вражеских атак: в районе Богдановки, Клещеевки, Ивановского.

Здесь, в связи с лучшими условиями, использовали 31 дрон-камикадзе по украинским позициям. Всегда такая ситуация, что на Бахмутском направлении больше дронов, а на Лимано-Купянском – больше вражеской авиации, если позволяет погода,

– отметил Фитьо.

Стоит отметить, что такое количество использованных БПЛА очень велико. Если операторы дронов в ВСУ сразу нацелены на результат, то оккупанты имеют другое видение. Из-за наличия огромных ресурсов, они учатся непосредственно на поле боя.

"Оккупанты 389 раз совершили артиллерийские обстрелы украинских позиций. Такое количество фактически одинаково с Лимано-Купянским направлением. Это может свидетельствовать о достаточном количестве снарядов, а также отсутствии существенных проблем с логистикой", – добавил Фитьо.

Со всем тем противник понес потери – 173 военнослужащих и 19 единиц военной техники, из них 3 боевые машины десанта второй серии.

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