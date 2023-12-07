Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.
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Россия сохраняет определенные возможности по производству разных видов вооружения. Это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны и для проукраинской коалиции.
– отметил Юсов.
Он подчеркнул, что в этом контексте Украине нужно больше поддержки.
"Самая тяжелая часть зимы впереди. Это означает необходимость усиления для Украины систем ПВО", – добавил Юсов.
По его словам, в России также остается большое количество старого советского вооружения, в том числе бронетехника, но не все из их "запасов" подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации.
В России хватает вооружения
Юсов также отметил, что Россия может восстанавливать количество вооружения и делает это, но не в тех объемах, в которых хотела бы.
В ГУР считают, что сейчас у врага запасы ракетных вооружений значительно меньше, чем в прошлом и начале полномасштабного вторжения, но, несмотря ни на что, они еще есть.
Следовательно, угроза украинской гражданской, энергетической инфраструктуры сохраняется. Более того, сейчас враг применяет комбинированные удары, одновременно используя и ракетные удары, и беспилотники.
Атаки врага: последние новости
- Российские войска фактически каждую ночь выпускают беспилотники в направлении Украины. Так, сегодня, 7 декабря враг в очередной раз запустил "Шахеды" на южные и западные области нашего государства.
- 15 из 18 запущенных беспилотников сбили наши Силы обороны.
- Что касается новых возможных блекаутов, риски выросли с первыми похолоданиями. Вероятно, пока враг просто накапливает ракеты, именно поэтому не наносит массированных ударов.
- В то же время, украинские власти неоднократно отмечали, что в случае, если Россия решится повторить прошлогоднюю практику террора энергосистемы Украины, то врагу следует готовиться к зеркальному ответу.