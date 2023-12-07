Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції,

– зазначив Юсов.

Він наголосив, що у цьому контексті Україні потрібно більше підтримки.

"Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО", – додав Юсов.

За його словами, у Росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, зокрема, бронетехніка, але не все з їх "запасів" підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.

В Росії вистачає озброєння

Юсов також зауважив, що Росія може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.

У ГУР вважають, що наразі у ворога запаси ракетних озброєнь значно менші, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але попри все, вони ще є.

Відтак, загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається. Ба більше, що наразі ворог застосовує комбіновані удари, одночасно використовуючи і ракетні удари, і безпілотники.

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