Так, станом на п'ятницю, 29 грудня, відомо уже про 357 520 ліквідованих ворожих бійців. Лише за минулу добу Збройні Сили "задвохсотили" 850 вояків так званої "другої армії світу".

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Втрати ворога у техніці

У командуванні української армії водночас розповіли, скільки техніки загарбників загалом та за минулу добу вдалось ліквідувати.

танків – 5 953 (+13) одиниці;

бойових броньованих машин – 11 033 (+18) одиниці;

артилерійських систем – 8 417 (+26) одиниць;

РСЗВ – 938 (+3) одиниць;

засоби ППО – 620 (+3) одиниць;

літаки – 329 одиниць;

гелікоптери – 324 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 539 (+36) одиниць;

крилаті ракети – 1 620 одиниць;

кораблі та катери – 23 одиниці;

підводні човни – 1 одиниця;

автомобільна техніка та автоцистерни – 11 215 (+35) одиниць;

спеціальна техніка – 1 254 (+7) одиниці.

Зазначимо, що не так давно Сили оборони потопили великий десантний корабель Росії "Новочеркаськ". Експерти зазначають, що ця втрата є "надзвичайно болісною" персонально для президента ворожої держави Владіміра Путіна, оскільки вона вчергове засвідчила ту гуньбу, якої окупанти зазначали в Чорному морі.