Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу о тактике украинских бойцов в Бахмуте. По его словам, сейчас ситуация в этом направлении доходит до уровня позиционной войны.
Важно Натиск врага бешеный, – командир роты рассказал о действиях россиян в Бахмуте.
Почему россияне не могут удержать захваченные позиции в Бахмуте
В последнее время россияне пытались максимально давить в районе Бахмута. Особенно в направлении Клещеевка, Андреевки, Богдановки и Ивановского.
Там (на Бахмутском направлении – 24 Канал) очень сложная ситуация, поскольку у россиян есть серьезное количественное преимущество,
– заметил Коваленко.
Отметим, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что по состоянию на 18 декабря на Бахмутском направлении находится более 60 тысяч российских солдат.
Россияне могут себе позволить постоянные штурмы, волна за волной и таким образом занимать позиции или продвигаться. Однако это им удается с большими потерями. Более того, некоторые позиции оккупанты потом не могут удержать.
Некоторые позиции враг захватывает, но не может противостоять нашим контратакам. То есть, украинские бойцы действуют мобильно. У нас там маневренная оборона,
– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
По его словам, когда ВСУ покидают позицию, то россияне сразу устраивают феерические выступления, однако затем противник теряет эту позицию и обо всем молчит. Силы обороны контратакуют тогда, когда готовы и когда у украинских бойцов такая возможность, то используют ее для того, чтобы возвращать позиции.
Какая ситуация в Бахмуте
- За прошедшие сутки, 28 декабря, на Бахмутском направлении защитники отразили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
- Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что россияне хотят обрезать сообщение с Бахмутом, получив контроль над Временным Яром и дорогой. А после этого смогут рассматривать возможность наступления в сторону Константиновки, Краматорска, Дружковки.
- Отметим, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 357 520 солдат так называемой "второй армии мира".