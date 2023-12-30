На пути к этому Россия испытывает серьезные проблемы и поражения. И благодаря украинским Силам обороны врагу приходится довольствоваться только определенными стратегическими достижениями. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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У России есть определенные тактические достижения, отметил Мусиенко. Они могут еще где-нибудь подвинуться и потенциал к этому есть. Но в какой-то момент россияне вынуждены будут остановиться. Их стратегия будет состоять в том, чтобы перегруппироваться и доукомплектоваться. А наша должна быть ориентирована на задачу поражения российских тылов и накопление собственных ресурсов.
"Например, нам бы помогли ракеты TAURUS и Storm Shadow, чтобы ударить по российским военным аэродромам во временно оккупированном Крыму. Таким образом не будет взлетать авиация и не будет обстрелов. И главное – не давать врагу передышку", – пояснил он.
В настоящее время Россия может вбрасывать очередные фейки и проводить свою информационную компанию, мол, она еще имеет силы, а их ВПК сможет победить Запад и Украину – в этом стратегия врага.
Очень важно сейчас не сломаться. Наши силы держат оборону. И взять этот период, чтобы убедить партнеров, что нам нужно больше оружия, бить по тылам. А потом накапливать свои силы. Ибо они остановятся на некотором этапе и будут ждать шагов от нас,
– добавил Мусиенко.
Война России против Украины: последние новости
- За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении идут тяжелые бои. Россияне не оставляют попыток захватить город, но бойцы ВСУ стойко держат оборону. Также украинские Силы удерживают врагов на Марьинском направлении.
- На Бахмутском направлении сейчас продолжаются позиционные бои. Ситуация сложная, поскольку враг имеет количественное преимущество.
- В оккупационных войсках случаются нередкие случаи, когда российские военнослужащие отказываются от участия в боевых действиях в Украине. В частности, прибывшие в Луганскую область бойцы 150 мотострелковой дивизии России массово отказались идти в бой.