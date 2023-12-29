Командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клиш рассказал на брифинге, что вражеская ракета ориентировочно на 40 километров нарушила польское воздушное пространство.

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Что известно о российской ракете в Польше

Объект, который находится в воздушном пространстве Польши, находился на территории Польши менее 3 минут и покинул наше воздушное пространство,

– заявил генерал Клиш.

По его данным, ракету отслеживали по всей траектории движения.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

"Из-за маневров, которые она выполняла, и ее выхода из воздушного пространства Польши, я, как оперативный командующий, не принимал ни одного решения по этому объекту", – заверил польский генерал.

По его словам, только одна ракета из подмеченных нарушила воздушное пространство Польши и вернулась на территорию Украины.

Мы направили силы – самолеты, которые должны были ее перехватить и, если нужно, сбить. И ее пребывание в Польше, и то, как она маневрировала, делали невозможным этот маневр, поэтому ей удалось улететь из Польши,

– объяснил начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула.

Кстати, российская ракета нарушила воздушное пространство Польши ориентировочно в 7:12 29 декабря во время комбинированной массированной атаки по территории Украины. Польский генштаб заявил, что идентифицирует объект как российскую крылатую ракету.

В Польше зафиксировали "неизвестный объект": коротко