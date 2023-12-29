Командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш розповів на брифінгу, що ворожа ракета орієнтовно на 40 кілометрів порушила польський повітряний простір.
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Що відомо про російську ракету в Польщі
Об'єкт, який знаходиться в повітряному просторі Польщі, перебував на території Польщі менш ніж 3 хвилини й залишив наш повітряний простір,
– заявив генерал Кліш.
За його даними, ракету відстежували по всій траєкторії руху.
"Через маневри, які вона виконувала, і її вихід з повітряного простору Польщі, я, як оперативний командувач, не ухвалював жодного рішення щодо цього об'єкта", – запевнив польський генерал.
За його словами, тільки одна ракета з помічених порушила повітряний простір Польщі та повернулася на територію України.
Ми спрямували сили – літаки, які мали її перехопити й, якщо потрібно, збити. І її перебування в Польщі, і те, як вона маневрувала, унеможливлювали цей маневр, тому їй вдалося полетіти з Польщі,
– пояснив начальник Генштабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула.
До речі, російська ракета порушила повітряний простір Польщі орієнтовно о 7:12 29 грудня під час комбінованої масованої атаки по території України. Польський Генштаб заявив, що ідентифікує об'єкт як російську крилату ракету.
У Польщі зафіксували "невідомий об'єкт": коротко
- Оперативне командування Збройних сил Польщі вранці 29 грудня повідомило, що на їхню територію залетів "невідомий об'єкт". Перетин кордону зафіксували польські радари ППО. Окрім того, об'єкт помітили мешканці Грубешівського, Томашівського та Замостського повітів. Через це Польща привела у стан підвищеної бойової готовності свої сили ППО.
- Згодом пресслужба Офісу президента Польщі заявила, що польський президент Анджей Дуда скликає термінове засідання через "невідомий об'єкт" з міністром оборони, начальником генштабу та іншими військовими.
- Польські медіа припустили, що це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101. Адже після перетину повітряного простору Польщі ракета повернулась в Україну, де її ліквідували наші засоби ППО.