Командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш розповів на брифінгу, що ворожа ракета орієнтовно на 40 кілометрів порушила польський повітряний простір.

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Що відомо про російську ракету в Польщі

Об'єкт, який знаходиться в повітряному просторі Польщі, перебував на території Польщі менш ніж 3 хвилини й залишив наш повітряний простір,

– заявив генерал Кліш.

За його даними, ракету відстежували по всій траєкторії руху.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

"Через маневри, які вона виконувала, і її вихід з повітряного простору Польщі, я, як оперативний командувач, не ухвалював жодного рішення щодо цього об'єкта", – запевнив польський генерал.

За його словами, тільки одна ракета з помічених порушила повітряний простір Польщі та повернулася на територію України.

Ми спрямували сили – літаки, які мали її перехопити й, якщо потрібно, збити. І її перебування в Польщі, і те, як вона маневрувала, унеможливлювали цей маневр, тому їй вдалося полетіти з Польщі,

– пояснив начальник Генштабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула.

До речі, російська ракета порушила повітряний простір Польщі орієнтовно о 7:12 29 грудня під час комбінованої масованої атаки по території України. Польський Генштаб заявив, що ідентифікує об'єкт як російську крилату ракету.

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