Мобілізація в Україні: чи може виїхати з країни чоловік з інвалідністю

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за межі країни.

Однак є винятки, які прописані в "Правилах перетинання державного кордону громадянами України", які були затверджені постановою Кабінету Міністрів №57. Про це пише 24 канал.

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Що необхідно знати

У Державній прикордонній службі зазначили, що категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виїзд за межі України осіб з інвалідністю не обмежується за кількістю перетинань державного кордону на виїзд з України.

Особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право перетинати державний кордон на виїзд з України за наявності одного з таких документів, що підтверджують інвалідність:​

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності

або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Супровід особи з інвалідністю

Але якщо документи що підтверджують інвалідність видані за кордоном, перетнути кордон з ними не можливо.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що зазначені в постанові Кабінету Міністрів "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" можливий за умови наявності певних документів. А саме:

для осіб, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю – за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність;

для осіб, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

для осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи;

для батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

для батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

для осіб, що супроводжують одного із членів сім’ї, який потребує постійного догляду;

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